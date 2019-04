Onderzoek: mannen nemen eerder verlof op als de manager dat ook doet

Voorbeeldfunctie

Opvallend is dat vooral bij mannen de organisatie een grote rol lijkt te spelen in het opnemen van verlof, aldus Van Breeschoten. Sterker nog: ,,Bij vrouwen lijkt het werk geen rol te spelen in het opnemen van verlof.” Vrouwen zorgen met andere woorden voor het gezin en proberen daarbij een passende invulling aan hun werk te geven. Voor mannen is het andersom. ,,Mannen kijken eerst naar hun werk.”

Van Breeschoten is zelf niet verbaasd over dit resultaat: ,,Je hoort vrouwen vaak zeggen dat ze kiezen voor bepaalde bedrijven omdat het daar makkelijker is om verlof op te nemen.” Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een kleine deeltijdbaan (minder dan 25 uur per week) ook minder stress ervaren en een betere balans hebben tussen werk en privé. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen.

Samenspel

In Nederland lopen we ,,helaas nog achter”, aldus Van Breeschoten. ,,Je ziet nu dat we door Europese regelingen worden gedwongen de verlofregelingen aan te passen.” Het Europees Parlement besloot vorige week dat elke Europeaan in 2022 recht heeft op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Maar daarmee is het nog niet rechtgetrokken, zegt Van Breeschoten. ,,Het heeft ook te maken met andere beleidsmaatregelen. In Nederland is kinderopvang best wel duur, daardoor worden tweeverdieners niet per se gestimuleerd.”