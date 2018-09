Onderzoek: vier op de tien wordt sneller boos op de kinderen door overwerk

Vacature van de week Pittige baan: dieven en moorde­naars behandelen in de gevangenis

2 september GZ-psycholoog in de gevangenis, een functie waar je stevig voor in je schoenen moet staan. Detacheringsbureau Maandag zoekt een psycholoog voor meerdere inrichtingen in Noord-Holland. Hij of zij behandelt gedetineerden en helpt hen bij een eventuele terugkeer in de samenleving.