Onderzoek: vrouwen willen wél meer werken in de zorg

De meeste zorginstellingen richten zich momenteel op het werven van nieuw personeel. De oplossing lijkt dichterbij te liggen. Bijna de helft van de vaste krachten spreekt nooit over het uitbreiden van hun contract, terwijl met name vrouwelijke deeltijdwerkers wel meer uren zouden willen maken. Dat blijkt uit onderzoek van stichting Het Potentieel Pakken onder 17.500 zorgmedewerkers. Vanmiddag worden de bevindingen aangeboden aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bijna een kwart van de ondervraagden wil het liefst per direct een groter contract van gemiddeld zes uur per week meer. Dit zijn voornamelijk vrouwen die nu 25 uur of minder werken. Een veel grotere groep werknemers (46 procent) is in principe tevreden met het huidige contract, maar geeft aan onder bepaalde voorwaarden meer te willen werken. Zij willen dan wel meer invloed op het rooster en bovendien de flexibiliteit om het aantal uren later weer aan te passen. Ook een extra beloning en een prettige organisatiecultuur spelen een rol.

Met name zorgmedewerkers met jonge kinderen vinden flexibiliteit belangrijker dan een goed geregelde en betaalbare kinderopvang.

In de zorg werken nu zo’n 1,2 miljoen mensen. Als er niets gebeurt, lopen de personeelstekorten naar verwachting in twee jaar tijd op tot 80.000 werknemers.

Volgens stichting Het Potentieel Pakken is niet eerder goed onderzocht wat vrouwen nu tegenhoudt om hun contract uit te breiden. Momenteel werken er ruim 900.000 vrouwen deeltijd in de zorg, met een gemiddelde contractgrootte van 24 uur. ,,Het gevoel leeft dat vrouwen niet méér willen werken. Ons onderzoek laat zien dat dit beeld niet klopt,” zegt voorzitter Wieteke Graven. Ze benadrukt dat vrouwen ‘zeker niet allemaal voltijd hoeven te werken’. ,,Maar we willen wél vrouwen in de gelegenheid stellen om meer uren te werken.” Vier tot zes uur extra per week kan volgens haar al ‘een enorm verschil’ maken.

Uitstroom

De stichting berekende dat het personeelstekort met tienduizenden krachten kan worden teruggedrongen. Het aantrekken van nieuw personeel is niet alleen tijdrovend en duur, maar heeft ook als nadeel dat het verloop van nieuwe krachten relatief duur is, schrijven de onderzoekers. Uit onderzoek van een commissie die het ministerie van Volksgezondheid adviseert over de personeelstekorten bleek onlangs nog dat bijna de helft van het nieuwe personeel binnen twee jaar weer vertrekt.

De onderzoekers verwachten dat contractuitbreiding van parttimers niet alleen het personeelstekort terugdringt, maar ook leidt tot meer betrokkenheid van de werknemers.