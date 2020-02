Onderzoekers: Goed acteren helpt je vooruit op je werk

De flauwe grappen van je leidinggevende, mensen die met hun gefilosofeer een vergadering eindeloos uitrekken of die ene collega die altijd net iets te vrolijk ‘goedemorgen’ in je oor tettert: Kleine ergernissen op werk hebben we allemaal. Rol je met je ogen en wacht je met smart tot het weer vijf uur is?

Een betere manier om deze dagelijkse obstakels te overwinnen is om te acteren dat je het niet erg vindt. Dat stelt een team van Amerikaanse onderzoekers in een recente publicatie. Hiervoor bestudeerden zij de interacties van meer dan 2500 werknemers met hun collega's en hoe hun instelling het onderlinge contact beïnvloedde.

‘Deep acting’

Hun conclusie: werknemers moeten proberen zich positief te gedragen tegenover collega's en zich positief op te stellen naar het werk in het algemeen, ook al voelen ze zich helemaal niet zo. Je performance moet zo geloofwaardig zijn dat je het zelf gaat geloven: deep acting noemen de onderzoekers dat.

Acteren staat hier niet simpelweg gelijk aan doen alsof, benadrukken de onderzoekers. Geforceerd onoprecht gedrag wordt door collega’s opgemerkt en veroordeeld. Iemand vragen naar zijn weekendplannen terwijl het je eigenlijk niets kan schelen of iemand prijzen voor een succesvol project terwijl je niet eens weet waar het om ging, heeft dus eerder een averechts effect.

Bovendien: de hele dag ‘faken’ dat je het geweldig naar je zin hebt kan je eigen gemoed negatief beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor meer stress en minder betrokkenheid bij het werk, bleek al uit eerder onderzoek.

Beleefd

Wat is dan het verschil tussen een succesvol ‘diep’ optreden en een oppervlakkige act? Je beweegredenen voor wat je doet en zegt moeten transparant zijn en gericht op de ander. ,,Uit ons onderzoek bleek dat deep actors vaker zeiden dat ze hun emoties proberen te reguleren om positiever over te komen. Ze willen beleefd en vriendelijk zijn tegen hun collega's. Ook willen ze hun gevoelens respecteren’’, verklaart hoofdonderzoeker Allison Gabriel van de Universiteit van Arizona tegen online tijdschrift The Forge.

Werknemers die zich zo opstellen, plukken daar de vruchten van. Gabriel: ,,Zij krijgen meer hulp van collega's, hebben meer vertrouwen in collega's en boeken meer vooruitgang in het behalen van hun werkdoelen.’’

Je heel anders voordoen dan je je voelt en het nog menen ook. Hoe doe je dat? De eerste stap om deep acting te perfectioneren is eens goed op te letten hoe je je gedraagt op werk. Wanneer zeg of doe je iets wat je niet echt meent? Op dat moment raadt Gabriels je aan een stap terug te doen en te proberen de positieve gevoelens te zoeken die je wel zou willen delen met anderen.

In de schoenen van de ander

Als je toch irritatie op voelt komen, ga dan eens in de schoenen van de ander staan. Ja, die grappen van je leidinggevende zijn tenenkrommend, maar zij probeert ook maar de sfeer wat luchtiger te maken zo vlak voor een belangrijke deadline. Die ene collega die maar blijft doorpraten tijdens de vergadering? Misschien is hij enorm onzeker over zijn werk en zoekt hij bevestiging bij collega's dat hij het heus wel goed doet.



Vervolgens is het een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. Gabriels: ,,Het kan helpen om de positieve kanten van werkinteracties voor jezelf op te sommen of na te gaan waarom en hoe je anderen kan helpen door hen positief te benaderen.’’