Online vuil spuien kan je je baan kosten

Wanneer kan social media-gedrag leiden tot ontslag?

Vraag een rechtsgeleerde nooit naar een absolute grens, want de standaard respons is dat alle zaken ‘genuanceerd in de context worden beoordeeld’. Toch ontwaart Sagel zeven zwaarwegende criteria in de jurisprudentie over social media-gerelateerde ontslagen.



1. Is het onwaar? ,,Posten dat je werkgever al een maand niet uitbetaalt is weliswaar niet zo netjes, maar als het waar is zal een rechter niet snel akkoord gaan met ontslag.’’



2. Wordt de naam van de werkgever genoemd? ,,Profileer je je als werknemer van een bepaald bedrijf terwijl je lelijke dingen over het internet strooit?’’



3. Aard van de mededeling. ,,Is het gewoon wat onnozel geroddel, of is er iets serieus als racisme, bedreiging of seksisme aan de hand? ‘Ik ga die leidinggevende een kopje kleiner maken’ is heel wat anders dan ‘Ik ben niet zo happy op mijn werk.’’’



4. Ernst van de uitlating. ,,Aanvullend op het vorige punt: hóe grof, beledigend of schofferend is de opmerking?



5. Wat is het medium? ,,Een appje aan een vriend is minder verwijtbaar dan willens en wetens het riool aanzetten over je werkgever op een groot online forum.’’



6. Hoe gaat de werkgever hier normaal mee om? ,,Is er een code opgesteld, en - erg belangrijk - wordt die ook consequent gehandhaafd?’’



7. Verstoorde arbeidsrelatie. ,,Los van of je de uitspraak an sich mag maken of niet, als de buitenwacht spreekwoordelijk met de hooivorken voor de deur staat, kan de werkgever zoveel schade oplopen dat samenwerken gewoon niet meer gaat. Er is dan misschien geen arbeidsrechtelijk verwijt, maar wel een arbeidsrechtelijke realiteit; de relatie is verstoord.’’