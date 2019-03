Ontslag bij Intertoys, en dan? ‘Toekomst oudere werknemer erg onzeker’

Het goede nieuws is dat een deel van het Intertoyspersoneel z'n baan behoudt. Deze 1000 à 1500 mensen (500 à 750 fte's) komen in dienst van de nieuwe eigenaar, het Portugese Green Swan. Maar voor een nog groter deel, zo'n 2000 mensen, houdt het op: zij staan op straat.

Na het faillissement van Intertoys is de arbeidsovereenkomst van alle 3200 medewerkers opgezegd. De contracten eindigen 31 maart of 4 april. Het personeel ontvangt, zoals dat heet, een faillissementsuitkering. Uitkeringsinstantie UWV zorgt ervoor dat zij gedurende de opzegtermijn van zes weken hun loon doorbetaald krijgen. Er is geen sociaal plan, of mobiliteitscentrum ingeschakeld: dat gebeurt alleen bij een reorganisatie, niet bij een faillissement.

Het is inmiddels bekend welke filialen dichtgaan, maar nog niet wie zijn of haar baan behoudt. De medewerkers die (waarschijnlijk) morgen te horen krijgen dat zij niét meegaan in de doorstart, krijgen nog steeds het loon doorbetaald. Hebben zij na zes weken nog geen nieuwe baan gevonden, dan komen ze in aanmerking voor een WW-uitkering.

Dertig sessies

Het UWV is deze week begonnen om in heel het land informatiebijeenkomsten te organiseren voor het personeel. Er zijn dertig sessies in totaal. ,,Tijdens deze bijeenkomsten worden medewerkers geïnformeerd of zij recht hebben op WW, en over de kansen die er zijn om bij andere organisaties aan het werk te komen", vertelt een woordvoerder. Op de site heeft het UWV een stappenplan WW staan.

En kansen zijn er zeker, in de huidige bloeiende economie. Alleen al voor de detailhandel verwacht de uitkeringsinstantie dat er dit jaar 200.000 vacatures zullen ontstaan. ,,Mensen die kunnen verkopen, klantgericht zijn, sociaal vaardig én flexibel zijn zeer gewild”, onderstreept UWV-arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes. Vooral voor de jonge medewerkers heeft hij goede hoop. Wel is de detailhandel erg gevoelig voor schommelingen. Zo is er nu genoeg werk in woonwinkels, keukenzaken en bouwmarkten door de aantrekkende huizenmarkt. Maar zijn er beperkte kansen in boekwinkels, schoenenzaken en winkels met huishoudelijke producten.

Quote Zij zijn al een tijd uit de schoolban­ken en kunnen niet veel anders Martijn den Heijer

Oudere werknemers

Voor wie het lastiger wordt, is de groep oudere werknemers met een vast contract. Ook CNV-bestuurder Martijn den Heijer maakt zich zorgen over hen. ,,Dat is de groep voor wie het niet makkelijk zal worden. Oud kun je al vanaf 45 jaar zijn. Zij zijn al een tijd uit de schoolbanken en kunnen niet veel anders. Zij gaan een onzekere toekomst tegemoet.”

Alhoewel het UWV veel baankansen ziet, is Den Heijer sceptischer. ,,Er zijn juist in de detailhandel veel faillissementen geweest. Denk aan Miss Etam dat een doorstart maakte, Blokker reorganiseerde, veel boekhandels moeten inkrimpen, Block en It’s gingen failliet en natuurlijk V&D, waar alleen al 10.000 mensen hun baan verloren. Een kwart van hen had na een jaar nog geen nieuw werk. Nu komen nog eens honderden mensen in die sector bij op de arbeidsmarkt. Er zal zeker een groep zijn die moet nadenken over iets heel anders, buiten de detailhandel.”