Ook de níet zo ideale kandidaat is welkom bij dit techniekbedrijf

Goed technisch personeel wordt steeds schaarser. Installatiebedrijf SPIE – 4500 werknemers groot - gooit het over een andere boeg om vacatures in te vullen. Het bedrijf richt zich op groepen werknemers die je niet zo snel in de techniek zou verwachten, zoals vrouwen. ‘Kijk niet naar wat kandidaten níet kunnen, maar naar wat ze wél te bieden hebben.’

De techniek kampt met een flink personeelstekort. In het eerste kwartaal van 2019 stonden er 277.000 banen open in deze sector. Daar komen de effecten van de vergrijzing nog bovenop: een groot deel van de huidige werknemers zal de komende jaren met pensioen gaan.



Terry Troost is HR-directeur van SPIE, waar zo’n 4500 werknemers in dienst zijn. Het personeelsbestand op volle sterkte houden, is een hele klus. ,,Per jaar moeten we wel 450 tot 500 vacatures vullen, alleen om het personeelsbestand op gelijk niveau te houden. Als we een afdeling uit zouden willen breiden, komen daar nog meer vacatures bij.’’

Potentie

Werkgevers willen het liefst kandidaten die gelijk kunnen instromen, maar zulke werknemers zijn nu eenmaal schaars, weet Troost. ,,Daarom draaien wij dit proces als het ware om. We kijken niet naar de functies en de criteria die daarvoor bestaan, maar beginnen bij de kandidaten die bij ons willen komen werken. Wat is hun potentie? Wat kunnen ze nu nog niet, maar met enige begeleiding of een extra opleiding straks misschien wel?’’

In zee gaan met zo’n kandidaat vergt wel wat geduld van de werkgever. ,,Het zal langer duren voor iemand in een functie kan werken, maar ik geef liever iemand een kans dan dat de vacature open blijft staan en het werk niet gedaan wordt, omdat ik maar blijf wachten op die ideale kandidaat.’’

Barrière

Werkgevers in de techniek zouden volgens Troost ruimte moeten maken voor meer zij-instromers, met name uit groepen waar je ze niet zo snel zou zoeken. ,,Vluchtelingen hebben soms de benodigde vaardigheden al in huis, maar hebben de taal als barrière. Wij helpen hen daar liever bij dan dat we hun potentieel laten schieten.’’ Ook onder vrouwen bevinden zich veel mogelijk geschikte werknemers. ,,Zij hebben er vaak nooit aan gedacht om in de techniek te werken – ze denken dat het zwaar, vies, of eentonig werk is – maar zij beschikken vanuit andere vakgebieden juist over enorm veel potentie.’’

Werknemer Sabine Eggelen (52) is zo’n kandidaat uit een ander vakgebied. Ze was eerst doktersassistent maar verloor haar baan. ,,Via een re-integratietraject kwam ik erachter dat een functie in de techniek me ook goed zou liggen. Ik vind het een interessante sector en ik heb vijftien jaar geleden een tijdje als monteur gewerkt bij vrachtwagenfabrikant DAF, dus ik wist dat het qua werkzaamheden bij me zou passen.’’



Toen kwam de functie van bedradingsmonteur bij SPIE op haar pad. Ze liet haar interesse blijken en mocht een halve dag meedraaien. ,,Toen wist ik het zeker: dit was de baan voor mij.’’ Sabine combineert werken met leren en wordt inmiddels twee jaar bijgeschoold door het bedrijf. ,,Elke machine heeft zijn eigen besturingskast. Die besturingskast werken wij compleet af. Pas als ik straks volledig ben bijgeschoold, kan ik dit soort kasten helemaal zelf aanleggen.”

Iedereen in overall

Om meer vrouwen als Sabine te werven, zal de sector hard aan het imago moeten blijven werken, stelt Troost. ,,We hebben tegenwoordig veel meer te bieden dan het ‘traditionele’ beeld van werken in de techniek – vies werk, altijd buiten in weer en wind, met zware apparaten en iedereen in overall.’’



De sector is met alle ontwikkelingen op technologisch gebied veel breder geworden. ,,Zo hebben wij ook een hele tak die zich bezighoudt met bijvoorbeeld het aanleggen van glasvezelbekabeling, het onderhoud van computernetwerken in kantoorpanden of het ontwerpen van systemen voor verkeerssignalering.’’ Voor iedere vrouw wat wils dus, zegt ook Sabine. ,,Vrouwen kunnen ook een deel van dat zwaardere werk doen als ze willen, voor iedere vrouw is er werk in de techniek te vinden dat bij haar past.”

Afschrikken

Helaas herkent Sabine ook een vooroordeel over het werk wat vrouwen af kan schrikken. ,,Vrouwen in de techniek worden vaak gezien als van die ‘manvrouwen’, die niets om hun uiterlijk geven. Maar mijn vrouwelijke collega en ik doen gewoon elke dag ons best om er goed uit te zien.”

Volgens Troost moeten organisaties hun best doen om zichzelf en de techniek op een positieve manier in de kijker te zetten. ,,Het werk heeft iedereen – man of vrouw – veel te bieden. In veel functies ben je zelfstandig bezig. Als je op projectbasis werkt, verandert je werkplek elke keer weer. Ook heb je veel verantwoordelijkheid. Jij bent degene op locatie, met kennis over de situatie daar. Dan neem jij de besluiten, niet iemand die ergens op kantoor zit.’’

Kleinere handen

Vrouwen die werk zoeken zouden zeker een poging moeten wagen in de techniek, vindt Sabine. Op sommige vlakken zijn zij zelfs in het voordeel en opzichte van mannelijke kandidaten, weet zij. ,,Sommige opdrachten, zoals het aanleggen van bedrading, vragen om fijn vingerwerk. Vrouwen hebben kleinere handen dus voor hen is dat vaak makkelijker. Soms zie ik mannen met enorme handen dit werk doen, dan snap ik echt niet hoe ze het voor elkaar krijgen.”

