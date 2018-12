Ook Shell wil meer vrouwen in bedrijfstop

De bedrijven Shell, Pon Holdings en Dura Vermeer hebben vanmiddag het charter Talent naar de Top ondertekend. Hiermee beloven zij zich, net als 262 andere Nederlandse bedrijven, in te zetten om meer vrouwen in de top van hun organisatie te krijgen.

Multinational Shell, bouwbedrijf Dura Vermeer en Pon Holdings (een internationaal bedrijf dat onder meer eigenaar is van fietsenmerk Gazelle) behoren na vandaag tot 265 Nederlandse organisaties die het charter hebben getekend. Daarmee beloven zij zich in te zetten om meer vrouwelijke bestuurders in de top van hun organisatie te krijgen.

,,Sommige bedrijven zijn al wat verder in deze kwestie, anderen wat minder. Wat we zien is dat ze na het tekenen grote stappen zetten op dit gebied. Het aantal vrouwelijke bestuurders groeit bij hen allemaal’’, zegt Yelly Weidenaar, directeur van de stichting Talent naar de Top. ,,Wat helpt is dat je het voornemen in de openbaarheid uitspreekt. Dat motiveert enorm om er ook echt iets aan te gaan doen. En dat de leiding van het bedrijf zo’n toezegging doet is een teken voor de rest van het bedrijf: We gaan hier echt voor.’’

Een gelijke man-vrouwverhouding in de hele organisatie is een mooi streven, maar dat is volgens Weidenaar niet de enige reden voor bedrijven om zich in te zetten voor meer vrouwen aan de top. ,,Het gaat om talent. Dat heeft niets te maken met je geslacht. Maar als je dat van invloed laat zijn, loop je het mis.’’

Niet vrijblijvend

Meedoen aan het charter is voor bedrijven vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend, benadrukt Weidenaar. ,,Bedrijven die het charter tekenen moeten hun ambities vaststellen en toewerken naar een concreet doel.’’ Een volledig gelijke man-vrouwverdeling hoeven de organisaties niet per se te bereiken. ,,Je moet kijken wat haalbaar is voor een bepaald bedrijf. Bij bijvoorbeeld een gemeentelijke instelling werken over het algemeen veel vrouwen, waardoor een percentage van 50 procent vrouwen een realistisch doel is. Maar bij een bedrijf waar momenteel maar 10 procent van de bestuursleden vrouw is, is een doel van 20 procent al een mooi streven.’’

Weidenaar hoopt dat deze drie bedrijven een voorbeeld kunnen zijn voor andere organisaties. ,,De bedrijven in de technische hoek, zoals deze drie, vinden het vaak wat spannend om te tekenen omdat ze meestal al minder vrouwelijke medewerkers hebben in de hele organisatie. De wil en de wens om meer vrouwen in topfuncties te krijgen is er zeker, maar ze vragen zich af hoe ze het in de praktijk moeten brengen.’’ Ze staan echter niet alleen. ,,Wij als stichting helpen uiteraard en door het charter zijn ze verbonden met andere bedrijven die hetzelfde willen bereiken en waar ze ideeën mee kunnen uitwisselen.’’