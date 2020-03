Oordoppen alleen in de bouw? Ook in andere beroepen loop je risico op gehoorbeschadiging

De WHO heeft vandaag uitgeroepen tot World Hearing Day, een dag om eens goed op onze oren te letten - ook op het werk. In de bouw is het dragen van gehoorbescherming niet meer dan normaal. Maar ook in andere sectoren lopen werknemers risico op gehoorbeschadiging.

Lawaai op het schoolplein? Een drukke weg met auto's? Dat geeft geluiden van zo'n 85 decibel. Een drukke kroeg of een voorbijrazende trein? 90 decibel. Vanaf 80 decibel kan geluid al schadelijk zijn, afhankelijk van hoe lang en hoe vaak je eraan wordt blootgesteld. Dat kan dus ook op de werkvloer het geval zijn. Bij een blootstelling boven de 80 decibel moet een werkgever al gehoorbescherming beschikbaar stellen, zo stelt de Arbowet.



Levert dat vaak problemen op? In 2018 werden er bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) 281 meldingen gedaan door mensen met klachten met slechthorendheid of oorsuizen, blijkt uit eerder onderzoek. Een deel daarvan (9 procent) was zelfs blijvend arbeidsongeschikt.



Bedrijfsarts Bas Sorgdrager: ,,We weten al honderden jaren dat we van te veel lawaai doof kunnen worden, maar ik denk dat dat tegenwoordig lastiger is, omdat we nu veel meer interactie hebben op de werkvloer.” De oplossing volgens Sorgdrager? Bronbestrijding. ,,Mijn stelling is dat we te makkelijk de stap maken naar het dragen van gehoorbescherming, maar ik denk dat we iets moeten doen aan de blootstelling bij geluid.”

Niet consequent

,,Het heeft vaak te maken met een conflict van plichten. Door het dragen van gehoorbescherming kun je bijvoorbeeld je collega's of veiligheidswaarschuwingen niet horen”, stelt Sorgdrager. In samenwerking met de arbeidsinspectie constateerde Sorgdrager eerder al dat er een behoorlijk percentage van de werknemers gehoorbescherming niet consequent draagt, terwijl dat wel zou moeten. ,,De schattingen lopen uiteen van 30 tot 60 procent die geen gehoorbescherming draagt”, aldus de bedrijfsarts. ,,We moeten het onderwerp bespreekbaar maken. Laat een deskundige komen op de werkplek en kijk of er iets gedaan kan worden aan het geluid.”

Sorgdrager komt regelmatig op werkplekken voor onderzoek, ook onverwachte werkplekken, waar je niet direct denkt aan gehoorbeschadigingen. Bijvoorbeeld een technieklokaal op een school, waar de machines lawaai maken. ,,Ik vraag dan of ze ook gehoorbescherming dragen. En dan wijzen ze naar de koptelefoons die helemaal onder het stof zitten. Die worden door leerlingen niet gedragen en ook de leraar is half doof.” Of de gymleraar, die op een fluitje blaast en balspelen organiseert. ,,Ik denk dat orde daar heel belangrijk is. Ook op een kinderdagverblijf waar de geluidsnormen af en toe worden overschreden”, aldus Sorgdrager.

Mondhygiënisten

Maar dat zijn niet de enige sectoren waar regelmatig wordt gewerkt met geluid. Sorgdrager wordt bijvoorbeeld ook gevraagd te spreken op een congres van mondhygiënisten. ,,Die maken zich zorgen over het geluid van die machientjes die daar gebruikt worden.” Of op een bijeenkomst van gipsmeesters. ,,Het zetten van gips is natuurlijk geen probleem, maar het eraf zagen geeft een gierend geluid waar je last van kunt krijgen. Ik denk wel dat er steeds meer bewustwording is. Ook jongeren op feestjes dragen vaker oordopjes, daar begint het.”