‘Op een grafsteen staat nooit: Hier ligt Piet. Dankzij hem ging de concurrent failliet’

De titel ‘huisman’, wat ik dus ben, klinkt natuurlijk nog steeds een beetje lullig. De functie mag dan bij het feministisch verbond bejubeld worden en we kunnen er heel ingewikkeld over doen, maar het geeft geen aanzien. Want het enige wat je hoeft te doen is het huishouden, de kinderen, de inkopen, boekhouding en uitgebalanceerd koken.

Kliko

Ook moet je fysiek en intellectueel ‘up to date’ blijven teneinde elk alfamannetje te kunnen pareren. Eitje toch? Dus het eerste wat je moet doen om dit vak goed uit te kunnen oefenen, is je ego de kliko in mikken. En als expat-huisman is het nu eenmaal onvermijdelijk dat het om je heen barst van de Managing Director zus, Head of Pief & Paf zo, Chief of the World enzovoorts. Kijk, met zo’n titel kan je bij je schoonmoeder aankomen. Daar steekt huisman wat mager bij af.

Quote Ik heb geen collega’s, geen auto van de zaak en cursussen moet ik zelf regelen en betalen

Ook heb ik geen collega’s, geen auto van de zaak en cursussen moet ik zelf regelen en betalen. Zo heb ik zelf moeten leren strijken en hoe je stoofpeertjes maakt heb ik van YouTube gehaald. En ik mag dan mijn wijnbrevet gehaald hebben, vrouwlief gaat met keurig gestreken rok elke dag de deur uit én er zit geen vies randje in de badkuip, je blijft natuurlijk gewoon huisman.

Managing Director: ‘Hé Niek, wat doe jij eigenlijk voor de kost?’

Ik: ‘Ik bén de kost. Ik ben huisman.’

Managing Director: ‘Huh? Ah, oké.’

Zie je nou? Het klinkt toch voor geen meter.

Kerkhof

Maar goed. Het imago zal me worst zijn. Het grote genoegen dat ik heb is dat ik mijn kostbaarste bezit, namelijk mijn tijd, in ieder geval besteed aan de zorg en hulp voor de mensen die me het meest dierbaar zijn. Als ik dood ga, staan hun namen op mijn graf. Ik heb nog nooit op een kerkhof gelopen en op een grafsteen gelezen: ‘Hier ligt Piet. Dankzij hem ging de concurrent failliet’. Of: ‘Hier rust Joop, hij verkocht zo’n hoop. Wat zullen we je missen’. En daarachter dan de betreffende firma.

Aan elk werk zitten voor- en nadelen en mijn vrouw en ik hebben echt af en toe dagen dat we graag met de ander willen ruilen. Maar voor ons werkt dit model zo prima. Veel tijd om erover te na te denken heb ik overigens niet, want de schoolbus levert me zo meteen weer drie moegestreden knapen af met hongerrrr. En mijn ego? Mijn ego bouwt zo weer met Lego.

