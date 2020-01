‘Op luipaardlaarsjes naar een zakenafspraak? Doe maar niet’

videoJournalist Sanne Wolters (28) wordt vaak jonger geschat dan ze is en daar heeft ze in haar werk soms best last van. Kleding kan uitkomst bieden, aldus Sascha Bertus, imagodeskundige en auteur van Verpak je succes . Wat is het effect van een nieuwe outfit op hoe Sanne overkomt?

Kleding, het is maar een verpakking. Toch is het belangrijker dan je denkt. Je kunt ermee laten zien wie je bent, maar ook wat je kunt. Mensen denken vaak dat ik jonger ben en dat ik nog niet zoveel ervaring heb. Ze zien dus niet wat ik allemaal in huis heb op basis van mijn verschijning. Hierdoor heb ik vaak het idee dat ik me extra moet bewijzen en moet laten zien dat ik het wel kan.

Blijkbaar kom ik niet over zoals ik wil overkomen. Maar hoe kan ik dat veranderen? Ik ging naar imagodeskundige Sascha Bertus, schrijver van het boek Verpak je succes, voor advies. Want Sascha weet precies hoe je ervoor zorgt dat mensen dat beeld van je krijgen dat jij zelf ook voor ogen hebt van jezelf. Dit kan je uiteindelijk helpen bij het vinden van je droombaan, maar ook in het professioneler overkomen of het binnenhalen van nieuwe opdrachten.

Imagodeskundige Sascha Bertus gaf me advies.

Bloemenprintje

Dit proces begint volgens Sascha bij het bewust worden van hoe je overkomt met de kleding die je draagt. Ook een kledingkeuze waar je geen bepaalde bedoeling mee hebt, kan een bepaalde indruk wekken. Draag je veel zwart? Dan lijk je voor anderen gesloten. Door blauw te dragen kom je betrouwbaar, koel en zakelijk over. Wil je graag vriendelijk en vrolijk overkomen? Dan kun je bijvoorbeeld beter voor een bloemprintje kiezen.Bepaal dus eerst wie je bent, legt Sascha uit, en onderzoek daarna hoe je wil overkomen.

Ook is het belangrijk om te bepalen waar je naartoe gaat en wie je gaat ontmoeten. Sascha vindt mijn eigen outfit redelijk casual en uitgesproken. ,,Ga je naar een hele jonge hippe doelgroep of ga je naar een heel formeel zakelijk bedrijf. Daar zullen ze van die laarsjes misschien al denken: wat krijgen we nou.”

