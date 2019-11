Op sollicitatiegesprek? Dit is wat je wel én vooral niet moet doen

Een sollicitatiegesprek is voor de meeste werkzoekenden een spannend gebeuren. Om andere kandidaten de loef af te steken moet je jezelf van je beste kant laten zien en ook nog aantonen waarom jij dé kandidaat voor de baan bent. Je moet je zenuwen de baas proberen te blijven, en je antwoord klaar hebben op moeilijke vragen waarmee je gesprekspartners proberente testen wat voor vlees ze in de kuip hebben.

Wie je ook voor je hebt, er zijn bepaalde ongeschreven regels waar je je maar beter aan kan houden. Dit is wat je tijdens een sollicitatiegesprek wél en vooral níet moet doen:

Wat je wél moet doen:

1. Zet je telefoon uit. Let op: dat betekent écht uit. Laat ‘m ook niet op trilstand staan. Als je gebeld wordt, is dit getril alsnog hoorbaar. Dat is erg storend en kan de indruk wekken dat dit gesprek misschien helemaal niet zo'n grote prioriteit voor je is.

2. Wees beleefd. Laat je niet alleen van je beste kant zien tegenover je gesprekspartners. Wees ook netjes tegen de receptioniste en eventuele andere personen die je tegenkomt in het bedrijf. Mocht je daar immers komen werken, dan heb jij ook op hen alvast een goede indruk gemaakt.

3. Stel je netjes voor. Zeg duidelijk je naam en geef een stevige handdruk. Let wel op dat je niet knijpt!

4. Zorg dat je rechtop zit. Dit zorgt voor een actieve houding, waardoor je ook actief overkomt op je gesprekspartners. Probeer daarbij niet te stijf te worden en nog wel je schouders te ontspannen.

Wat je níet moet doen:

1. Kom niet te laat. Dit klinkt misschien logisch, maar is gewoon heel erg belangrijk voor de eerste indruk die je maakt. Mocht je - door autopech of treinstoring - toch te laat komen, bied dan je excuses aan en bedank je gesprekspartners voor het wachten. En ook al gaf je navigatiesysteem je de verkeerde route, of trok er een onverlaat aan de noodrem waardoor jij te laat kwam, geef andere mensen néet de schuld van jouw tijdnood. Dan kom je over als iemand die altijd anderen de schuld geeft van dingen die mis gaan.

2. Houd negatieve uitlatingen voor je. Ook al was je in je vorige baan niet tevreden, kraak je vorige werkgever en collega’s niet af tijdens je sollicitatiegesprek. De werkgever zal zich afvragen of je ook zo over je nieuwe baan zal praten.

3. Ook al ben je nog zo enthousiast om je verhaal te doen, onderbreek de ander niet. Laat je gesprekspartners hun verhaal afmaken en wacht netjes op jouw beurt met antwoord geven.

