Op sollicitatiegesprek? Zelf een vraag stellen loont

,,En is er nog iets wat jij van ons wil weten?’’ Dat is de onvermijdelijke vraag aan het einde van elk sollicitatiegesprek. Antwoord met 'ja', want met een paar goede vragen onderscheid je je.

Of je zelf nog vragen hebt? Als je al blij bent dat je zelf al die vragen wist door te komen, kan het zijn dat je opeens met je mond vol tanden staat. Zonde, want de mogelijkheid om zelf een vraag te stellen, is de kans om jezelf van je beste kant te laten zien en ervoor te zorgen dat je echt weet wat een bedrijf jou te bieden heeft.

Maar hoe pak je dat goed aan? Volg onderstaande stappen.

Bedenk: Dit is niet het einde, maar het begin

Zie de uitnodiging om zelf vragen te stellen niet als iets dat je slechts ter afronding doet. Je mag er ook eerder mee beginnen. Het is helemaal niet erg, zelfs wenselijk om de tijd te nemen voor wat jij wil weten van je mogelijke toekomstige werkgever.

,,Wie vragen stelt tijdens een gesprek, komt gemotiveerd over. Je laat merken dat je je voorbereid hebt en verdiept hebt in de functie en het bedrijf,’’ zegt sollicitatiecoach Marloes Wichink Kruit op carrièresite Intermediair. ,,Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je je gesprekspartner allerlei casussen voor gaat leggen. Maar het is wel goed als jij er mede voor kunt zorgen dat het een dialoog wordt en geen vragenuurtje waarbij je na een kort antwoord weer wacht op de volgende vraag.’’

Ga na wat jij zelf wil weten over de functie of het bedrijf

Los van dat het goed overkomt om geïnteresseerd te zijn, is het ook gewoon noodzakelijk. In het sollicitatiegesprek moet de werkgever erachter komen of je wel bij het bedrijf past, ,,maar jij moet er evengoed achter zien te komen of dit de juiste match voor je is,’’ zo stelt Wichink Kruit.

Maak vooraf een lijstje met vragen.

Zorg ervoor dat het niet ‘vragen om het vragen’ wordt: Vermijd feitelijke vragen waarop je het antwoord makkelijk op de website van het bedrijf of de Wikipedia-pagina op had kunnen zoeken, bijv. ‘In welke landen zijn jullie actief? Hoeveel kantoren hebben jullie?’ Het zou voor je gesprekspartner kunnen lijken alsof je je huiswerk niet gedaan hebt.

Let ook op dat je niet vraagt naar dingen die al eerder in het gesprek aan bod zijn gekomen. Neem daarom niet maar een of twee vragen mee, maar een selectie waaruit je ter plekke nog wat weg kan laten.

We hebben hieronder wat voorbeelden voor je verzameld.

- Biedt de organisatie ook opleidingsmogelijkheden?

Met deze vraag laat je zien dat je je wil blijven ontwikkelen en dat je, als je aangenomen wordt, dat ook bij je nieuwe werkgever wil gaan doen (en dus niet na korte tijd weer weg bent, op zoek naar iets anders)

- Wat vindt u het leukste aan werken bij dit bedrijf?

Je gesprekpartner is een mens van vlees en bloed. Daar kan je gebruik van maken. Met deze vraag kan je het gesprek niet alleen iets minder zakelijk maken, maar krijg je hopelijk ook een persoonlijk inkijkje in hoe het echt is om voor dit bedrijf te werken.

- Wie werken er nog meer in het team? Is er tijdens het sollicitatieproces gelegenheid om hen te ontmoeten?

Met deze vraag laat je zien hoe belangrijk samenwerken is voor jou en zie je gelijk wat voor vlees je in de kuip hebt. En die nieuwe collega’s ontmoet je waarschijnlijk op de plek waar je komt te werken, de ideale gelegenheid dus om de sfeer op de afdeling alvast te proeven.

- Als ik de functie zou krijgen, hoe zou een typische werkdag er dan uitzien?

Wat er in de vacature staat, is niet altijd (alles) wat er van je wordt verwacht. Misschien ben je de hele dag aan het vergaderen terwijl je daar een hekel aan hebt, of word je in je eentje verantwoordelijk voor dossiers die je elders met nog drie collega’s afhandelde. Gebruik deze vraag om erachter te komen of de baan echt past bij jou en je vaardigheden.

- Hoe komt het dat deze functie vrij is? Is het een nieuwe functie, of is er iemand weggegaan?

Schuw ‘moeilijke’ onderwerpen niet tijdens het gesprek. Je moet je gesprekspartner uiteraard niet voor het hoofd stoten, maar je moet je een realistisch beeld kunnen vormen van functie en bedrijf. Bovenstaande vraag kan een beetje ongemakkelijk aanvoelen, maar is zeker niet verkeerd. Het komt alleen maar slimmer over als je wilt weten waarom je voorganger het niet redde. Jij kan het dan anders doen. Heeft je voorganger promotie gekregen? Dat die mogelijkheid er is, is ook handig om te weten.

- Hoe vindt u dat mijn kwalificaties overeenkomen met de functie?

Toegegeven, deze vraag is voor de dapperen onder ons. Als je solliciteert op een functie waar je niet optimaal voor gekwalificeerd bent, kan dit aanvoelen als een kamikaze-actie. Maar de stap wagen, kan zeker lonen. Door je bereidheid je eigen zwaktes aan te stippen, kom je zelfbewust en zelfverzekerd over. En mocht je gesprekspartner enige twijfel over je kwalificaties uiten, dan kan je dit nu eerlijk bespreken. Liever zo dan dat je denkt dat het goed zit, en alsnog niet door de selectie komt voor de tweede ronde.

- Kunt u me vertellen hoe het sollicitatieproces verder zal verlopen en wanneer ik een aanbod kan verwachten?

Bij iedere sollicitatie komt het van pas om te weten hoe lang een en ander gaat duren. Door naar ‘een aanbod’ te vragen en niet naar ‘een beslissing’, vraag je naar het concrete moment waarop het sollicitatieproces voor jou wordt afgerond.