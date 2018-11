Op verlanglijst voor Sint: minder prikkels

Poll Voor stoute collega's heeft Jamin de straflet­ter

14:00 Wie zoet is krijgt letters, maar wie stout is dit jaar ook. Jamin bedacht een extreem smakende ‘strafletter’ voor de collega die het afgelopen jaar het stoutst is geweest. De Stichting Pesten op de Werkvloer vindt het een ‘onsmakelijk’ initiatief.