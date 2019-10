Open sollicitatie is de gok waard, maar leg wel uit waarom

Recruitmentbureau Recruitin, gespecialiseerd in recruitment in de tech- en IT-sector, analyseerde ruim 3500 open sollicitaties die het afgelopen jaar binnenkwamen bij negen van zijn opdrachtgevers. Zij gaven op hun site aan dat ook open sollicitaties welkom waren. Al deze reacties leverden uiteindelijk 136 gesprekken op en 34 mensen die daadwerkelijk aan de slag gingen bij een van de bedrijven.

Dat lijkt weinig, maar het geeft een enigszins vertekend beeld omdat de cijfers van een van de bedrijven erg afweken. Wanneer je dat bedrijf niet meerekende, kwam je uit op 8 procent. ,,We hadden dit nog nooit eerder onderzocht”, vertelt Wouter Arts, directeur talent development bij Recruitin. ,,We waren positief verrast over de resultaten.” Om ook in overweging te nemen: expats sturen vaak meerdere brieven en lieten het van de reactie afhangen of ze daadwerkelijk op gesprek kwamen.

Quote Expats sturen vaak meerdere brieven en lieten het van de reactie afhangen of ze daadwerke­lijk op gesprek kwamen Wouter Arts

Match

Het beeld dat mensen het bedrijf van hun dromen opeens tegenkomen en een willekeurig een poging wagen, is volgens Arts achterhaald. Veel van de mensen die open sollicitaties sturen, kiezen bewust voor een bedrijf omdat ze het interessant vinden maar geen passende vacature zien staan. ,,Sollicitanten sturen vaak een motivatie mee waarin ze uitleggen waarom ze een open sollicitatie doen”, ziet Arts. ,,Dat zou ik ook aanraden, benoemen waarom je juist bij die werkgever aan de slag wil. Dat werkt beter dan klakkeloos een cv insturen.”

Ook ligt er volgens Arts een taak voor de werkgever, die open sollicitaties serieus in behandeling moeten nemen. “Vaak wordt dit vergeten door werkgevers, terwijl deze mensen wel geschikt zijn.” Hij verwijst naar een kandidaat die afgelopen week een open sollicitatie deed bij een opdrachtgever en vrijdag al het sollicitatieproces ingaat. ,,Hij had veel vacatures gezien, maar wist niet welke bij hem paste. Dan reageren we vervolgens direct, we moeten zo’n kandidaat gewoon uitnodigen.”

Juist deze periode van schaarste op de arbeidsmarkt kan een open sollicitatie de juiste zet zijn. Door het personeelstekort zijn werkgevers bereid extra moeite te doen om een passend plekje te vinden voor iemand die zich aanbiedt. Regionaal zijn hier wel verschillen in te zien. In de regio Eindhoven worden naar verhouding veel open sollicitaties verstuurd. Arts: ,,Daar zijn veel hightech bedrijven en er werken veel expats. Ze weten dat er veel banen zijn in de regio en spreiden met meerdere open sollicitatiebrieven hun kansen. De kans dat ze eerst op moeten gesprek komen, is dan kleiner. Ook omdat ze meerdere brieven sturen.”

Ook op zoek naar een nieuwe baan? Vul hieronder je gegevens in en krijg interessante vacatures direct in je mailbox:

Coach Charlotte van 't Wout vertelt in onderstaande video welke vragen je goed kunt stellen tijdens je sollicitatiegesprek.