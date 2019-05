Opgepikt door dienstauto: creatieve oplossingen om morgen op werk te komen

Werk morgen vooral thuis, luidt het advies aan werknemers die normaal gesproken met het openbaar vervoer reizen. Maar wat als je een baan hebt in de zorg, het onderwijs of de industrie en thuiswerken voor jou geen optie is? De meeste werkgevers gaan ervan uit dat de werknemer zelf een alternatief verzint.

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht verwacht vooralsnog weinig problemen naar aanleiding van de staking. Het percentage van de werknemers dat gebruik maakt van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer is namelijk niet zo groot, aldus een woordvoerder. ,,Het is eigenlijk wel bijzonder, maar de meeste van onze werknemers wonen in de stad of in de directe omgeving en komen al met de fiets of een stukje met de auto. En file staat er altijd al.’’

Operaties gaan door

Belangrijker voor het ziekenhuis is de gevolgen van de staking voor de patiënten: ,,We hebben hen erop gewezen dat het openbaar vervoer staakt. De operaties die gepland stonden gaan in principe gewoon door. Patiënten met een afspraak bij de polikliniek kunnen het aangeven als zij liever op een dag komen waarop er niet wordt gestaakt.’’

Quote Treed in overleg met je leidingge­ven­de en los het samen op Scholenkoepel Carmel

Scholenkoepel Carmel, met vijftig scholen door heel Nederland, gaat er vanuit dat werknemers en docenten zelf een oplossing hebben gevonden omdat de staking ruim van tevoren bekend was. ,,Mocht men geen alternatief hebben kunnen regelen, dan geldt hetgeen altijd bij ons geldt: treed in overleg met je leidinggevende en los het samen op”, mailt een woordvoerder. Voor leerlingen, die overigens nauwelijks gebruik maken van het ov, hanteert de scholenkoepel dezelfde regeling: mochten ze echt niet naar school kunnen komen, kunnen ze het aangeven bij hun mentor.

Logeren bij collega

Bij de politie is het eveneens aan de werknemers zelf om te anticiperen op de staking. ,,We hebben geen landelijke richtlijnen en er wordt ook niet minder gewerkt door de politie. We laten het aan de teams zelf om met oplossingen te komen", aldus woordvoerder Mireille Beentjes. ,,Collega’s kunnen carpoolen, misschien wordt er iemand opgepikt met een dienstauto of wordt er wat geschoven in de roosters. Er zijn samen genoeg creatieve oplossingen te bedenken.” Ook zijn er mensen die een nachtje overblijven, en bij een collega logeren.

Gratis chauffeur

Vincent Rietvelt uit Zuid-Beijerland helpt graag morgen mensen uit de omgeving. Het raadslid van GroenLinks zet zichzelf tijdens de staking van het openbaar vervoer in als chauffeur. Kosteloos. ,,Het enige dat ik wil is een goed gesprek over het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard.’’ Hij woont in Zuid-Beijerland, maar wil gerust naar Puttershoek of Strijen om mensen op te halen en te brengen naar Goeree-Overflakkee, Rotterdam of ergens anders in de Hoeksche Waard.

En voor wie zich afvraagt hoe journalisten het doen die echt op de redactie of een locatie moeten zijn? Bij het AD is inmiddels een communicatiekanaal ingericht onder de naam ‘poolen’. Collega’s kunnen daar een lift aanbieden of vragen. Mocht dat niet lukken, kan na overleg met de chef of hoofdredactie vervangend vervoer worden ingeschakeld. Denk daarbij aan deelauto’s, huurfietsen- of scooters of desnoods een taxi. Achteraf kunnen de kosten gedeclareerd worden.

Carel van Leeuwen (63) heeft een creatieve oplossing om niet afhankelijk te zijn van het openbaar vervoer: hij gaat als het even kan in zijn kano naar het werk. De auto pakt hij als het slecht weer is: