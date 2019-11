Opleiding met baangarantie moet jong horecatalent naar Ameland lokken

De Waddeneilanden hebben al jaren last van een personeelstekort in de horeca. Na Texel probeert nu ook Ameland het tij te keren door een unieke horecaopleiding aan te bieden waar studenten wonen, leren en werken op het eiland. Na hun afstuderen kunnen ze rekenen op een baan.

Ameland vergrijst in rap tempo. Jonge inwoners die er nog zijn, maken de oversteek naar het vaste land. Opleidingsmogelijkheden na de middelbare school zijn er namelijk niet. Daarna keren ze zelden terug. Strandtenten, restaurants en hotels op het eiland hebben hierdoor grote moeite met het vinden van voldoende personeel en moeten de zaak twee avonden in de week of een hele dag extra te sluiten.

Ongeschoold

Amelandse horecaondernemers zien het met lede ogen aan. ,,Door het personeelstekort nemen veel eigenaren ongeschoold personeel aan. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de horeca,” zegt Harold van Workum, horecaondernemer op Ameland.

Samen met andere horecaondernemers op het eiland richtte hij daarom de Ameland Academy op. ,,Zo kunnen we ongeschoold horecapersoneel op het eiland opleiden en hoeven ze niet naar wal om verder te leren.” De initiatiefnemers van de academie hopen dat de leerlingen blijven plakken en zo de vergrijzing terugdringen.

Texel

De initiatiefnemers lieten zich inspireren door de Texel Academy, een horeca-opleiding die vorig jaar werd gelanceerd op dat eiland. De 21-jarige Joep Kuit is sinds september leerling op de Texel Academy en verhuisde hiervoor van Hoofddorp naar Texel. Hij vindt de opleiding ‘top’. ,,Dat ik nu een eigen huisje heb, vind ik het allermooist.”

Joep werkt vier dagen in een strandtent in het noorden van Texel en gaat een dag in de week op het eiland naar school. De opleiding die Joep volgt is onderdeel van de ROC Kop van Noord-Holland en laat speciaal docenten overvaren voor een dag doceren aan de Texel Academy. ,,We krijgen veel theorieles over alle soorten graan, groente, fruit en over hoe je alles in de keuken moet gebruiken.”

Campus

Vanaf februari kunnen leerlingen zich aanmelden voor de Amelandvariant. Naast een eenjarige mbo-niveau 2 of 3 vakopleiding en werk, krijgen ze een betaalbare zelfstandige woonruimte en baanzekerheid als ze eenmaal hun papiertje hebben.

De betaalbare huisvesting moet het de jongeren extra makkelijk te maken. ,,Wat dat betreft hebben we dezelfde problemen als in Amsterdam. Woningen zijn hier schreeuwend duur geworden en onbetaalbaar voor iemand met een ‘normale’ baan,” zegt Van Workum. Leerlingen van de Ameland Academy wonen tijdens hun opleiding op een campus in een kamer, studio of appartement in het plaatsje Ballum.

Voor jonge chefs, gastheren – en dames in spe wordt het leerprogramma aantrekkelijk gemaakt met echte eilandlessen. ,,We gaan met ze vissen, jagen, naar de visboer, langs de bierbrouwerij, de kaasmaker en de Amelandse likeurstoker.”

Surfen

Van Workum is ervan overtuigd dat Ameland jongeren genoeg te bieden heeft. ,, Er komen niet voor niets 700.000 toeristen per jaar naar Ameland. De natuur is prachtig. Je vindt hier ook veel rust. Het eiland kent geen files, overlast of criminaliteit.” Volgens Van Workum voelt een jaar lerend werken op Ameland eerder als een buitenlands avontuur dan als een opleiding. ,,De leerlingen gaan samen naar het strand om te surfen of te kiten. Je doet hier dingen die je op andere plekken niet zo snel zal doen.”

Wintermaanden

Chef-in-opleiding Joep had nog nooit een voet op een Waddeneiland gezet en wist eigenlijk niet wat hij van Texel kon verwachten. ,,In het begin vond ik het eiland wat kaal, maar de dorpjes zijn wel erg gezellig.” Joep ziet wel een beetje op tegen de wintermaanden. ,,Ik merk nu al dat het weer een stuk heftiger is dan op het vaste land.”

Na de Texel Academy heeft Joep mbo niveau 2 bereikt. Daarna wil hij doorleren. Ook daarvoor kan hij op het eiland blijven. ,,Ik wil hier straks aan de slag gaan als souschef. Maar ik voel me niet verplicht om te blijven, misschien begin ik uiteindelijk wel een eigen restaurant op het vaste land.”

