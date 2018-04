Oprichter WeTransfer: 'Je kan alles zeggen, zolang je respectvol blijft'

,,Je kan bijna alles zeggen, zolang je het maar respectvol doet. Een wijze les van mijn vader. Ik vind het als leidinggevende niet storend als er iets wordt gevraagd of een mening wordt geven in een vergadering. Integendeel. Het laat zien dat je als werknemer betrokken bent en open staat om iets te leren. Toen ik nog in loondienst was en het ergens niet mee eens was, ging ik gewoon in discussie. Ook al zeiden collega’s dat ik het moest laten gaan. Niemand kan beledigd zijn als je vertelt welk gevoel je krijgt bij een bepaalde beslissing. Als je maar respectvol blijft.''

,,Bij WeTransfer hadden we ooit een ideeënbus neergezet voor anonieme suggesties. Een van die suggesties was om géén ideeënbus te hebben. De sfeer moest ernaar zijn dat iedereen elkaar alles zou kunnen zeggen en een anonieme ideeënbus lag niet in die lijn. Daar was ik het helemaal mee eens en de ideeënbus was dan een kort leven beschoren.''

Beide kanten

,,Een functioneringsgesprek heeft wat mij betreft alleen maar nut als je jezelf kwetsbaar durft op te stellen en eerlijk bent. Voor beide kanten. Durf ook te zeggen wat niet goed gaat en vraag op welke gebieden je je kunt ontwikkelen. Zo laat je zien dat je verder wil komen en dat je niet achterover leunt. En vertel als werknemer ook wat jij van je werkgever vindt. Respectvol natuurlijk.''

Quote Als iemand iets zegt waar je kwaad van wordt, kom er dan op terug zodra je emotie niet meer de overhand heeft.

,,Jaren geleden schafte de CEO van Atos Thierry Breton interne mail in zijn bedrijf af. Fantastisch! Bij ellenlange interne mails haak ik snel af. Ik hou van korte lijntjes en overzichtelijke communicatie. Geef mij maar een paar bondige bulletpoints. Zo kan je ook niet verdwalen in emotioneel uitgeweid gezwets. Als iemand iets zegt waar je kwaad van wordt, kom er dan op terug zodra je emotie niet meer de overhand heeft. Wees helder over hetgeen je dwars zit en reageer op een zakelijke duidelijke manier.''

Verschillende rollen

,,Politieke spelletjes binnen een bedrijf heb ik niets mee en wil ik niets mee. Ik probeer gewoon vriendelijk tegen iedereen te zijn en dat bevalt me goed. De afgelopen jaren heb ik in verschillende rollen met dezelfde mensen aan tafel gezeten. De ene keer waren zij de klant, de volgend keer ik. Je komt mensen vaker tegen. Je arrogant of vervelend gedragen komt dus altijd weer bij jezelf terug. Wat gij niet wilt…''

Over deze serie





Elke week geeft een topondernemer of CEO van een bedrijf zijn of haar belangrijkste tips voor de werkvloer. Tips waar je als werknemer (en zzp'ers wellicht ook) echt iets aan hebt. Ook als je niét bij het betreffende bedrijf werkt. Elke baas geeft zijn twee beste tips, in twee aparte columns.



De bazen die de komende weken aan bod komen, zijn: Hennie van der Most (horeca-ondernemer), Jaap Wassink (Coca-Cola), Bas Beerens (WeTransfer), Wilbert Mutsaers (Spotify), Derk Sauer (media-ondernemer), Gillian Tans (Booking.com), Frits van Eerd (Jumbo), Marjan van Loon (Shell), Duncan Stutterheim (ID&T).