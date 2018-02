Oprichter WeTransfer: 'Leergierigheid is belangrijker dan een afgeronde opleiding'

,,Perceptie is alles. Als broekie had ik ooit een afspraak met een klant die ik koste wat kost binnen wilde halen. Om zo goed mogelijk voor de dag te komen, sprak ik af voor een lunch in het Amstel Hotel. Voorafgaand aan de lunch was ik bij de portier langsgegaan om te vragen of hij mij met mijn naam wilde begroeten, zodat het leek of ‘Meneer Beerens’ geregeld in het Amstel te vinden was voor belangrijke zaken. De portier speelde het spelletje graag mee en had bovendien al zijn collega’s ingelicht. In elke ruimte werd ik keurig bij naam verwelkomd en was iedereen verheugd mij ‘weer’ te zien. De klus was in de pocket!''

Verenigde Staten

,,Bij WeTransfer hebben we later ook een dergelijke troef gespeeld. We wilden graag meer gebruikers in de Verenigde Staten. Destijds hadden we alleen een Amsterdams contactadres op de website staan. Voor een beetje Amerikaan is Amsterdam gerelateerd aan drugs en de Wallen. In hun belevingswereld dus geen veilige haven voor data. Dus wij huurden een adres in San Francisco om op de site te kunnen vermelden. En zo geschiedde. Het aantal Amerikaanse gebruikers steeg ineens exponentieel.''

Quote Dit soort ‘trucjes' hoef je trouwens niet allemaal zelf te bedenken. Leer van anderen Bas Beerens

,,Dit soort ‘trucjes' hoef je trouwens niet allemaal zelf te bedenken. Leer van anderen! Daar geloof ik heilig in en dat is wat ik mijn hele leven al doe. Afspreken met mensen die mij iets kunnen leren. Alle boeken verslinden van mensen die ik hoog heb zitten. Voor het opzetten van een bedrijf leerde ik van het boek Rework van Jason Fried. En ook aan What Would Google Do van Jeff Jarvis heb ik veel gehad. De documentaire Supermensch (2013) over artiestenmanager Shep Gordon is een geweldig verhaal over marketing en perceptie. Een aanrader.''

Belonen

,,Bij cursussen ga ik niet voor het diploma, maar voor wat ik nodig heb aan kennis. Dat hoeft niet bij een dure privé-instelling en vind je ook gewoon online. Als je wil, vind je het overal. Neem de tijd. De tijd om met mensen te praten die het wiel al voor jou uit hebben gevonden. En ga daarmee verder. Zo groeit ook je netwerk en zullen mensen jouw inzet belonen door je kansen te gunnen."

,,Je moet leergierig zijn. Dat vind ik veel belangrijker dan een afgeronde opleiding. Van het grootste deel van mijn werknemers weet ik niet eens of ze vmbo of gymnasium hebben gedaan. Wat ze delen is een zelfde bloedgroep. Het draait voor mij om motivatie en inzet. Ik heb ooit een jongen bij mijn favoriete wijntent achter de bar weggeplukt, omdat hij de inzet, vriendelijkheid en intelligentie had die we bij onze werknemers zoeken. Hij had nog niet alle kennis voor de functie, maar met zulke kwaliteiten ben ik ervan overtuigd dat je dat kan leren. Overigens wil ik wel dat mijn dochters hun middelbare schooldiploma halen. Maar vooral door de huidige perceptie op diploma’s. Dus ik hou deze column nog maar een paar jaar uit hun zicht.''

Over deze serie





Elke week geeft een topondernemer of CEO van een bedrijf zijn of haar belangrijkste tips voor de werkvloer. Tips waar je als werknemer (en zzp'ers wellicht ook) echt iets aan hebt. Ook als je niét bij het betreffende bedrijf werkt. Elke baas geeft zijn twee beste tips, in twee aparte columns.



De bazen die de komende weken aan bod komen, zijn: Hennie van der Most (horeca-ondernemer), Jaap Wassink (Coca-Cola), Bas Beerens (WeTransfer), Wilbert Mutsaers (Spotify), Derk Sauer (media-ondernemer), Gillian Tans (Booking.com), Frits van Eerd (Jumbo), Marjan van Loon (Shell), Duncan Stutterheim (ID&T).