Orderpicker kan nu ook klus vinden op digitaal prikbord voor zzp'ers

Temper, een digitaal prikbord voor zelfstandigen, breidt uit naar de logistieke sector. Daarmee verwachten ze hun omzet te kunnen verdubbelen. Er is veel vraag naar personeel in deze sector.

Op dit moment staan de eerste klussen online op het platform. Er wordt een orderpicker in een distributiecentrum in Gouda gezocht voor 13 euro per uur. Of een klus in Waalwijk, voor 15 euro per uur. Gebruikers kunnen reageren als ze het interessant vinden, maar er is geen garantie: er zijn meer gegadigden dan plekken, bedrijven selecteren wie ze graag willen hebben. ,,Toen de eerste diensten online gingen, reageerden er meteen honderden zelfstandigen. Er is bijzonder veel vraag naar”, aldus Temper-ceo Paul Eggink.

Uit een onderzoek onder de 100.000 mensen die geregistreerd staan bij Temper, kwam al eerder naar voren dat er veel animo was voor werk in de logistiek. ,,Het is een manier om onze bestaande gebruikers beter te kunnen bedienen”, vertelt Eggink. ,,Daarnaast is er binnen de logistiek ruimte voor verbetering in de betaling en de zorgen voor werkenden. We willen net als in de horeca de markt transparant maken.”

Het platform krijgt terug vanuit gebruikers dat ze naast betaling en controle over werktijden ook zachte factoren belangrijk vinden. Denk daarbij aan de sfeer op de werkvloer, de manier waarop ze feedback krijgen en of ze fatsoenlijk eten krijgen. ,,Door dat inzichtelijk te maken, kunnen bedrijven de omstandigheden creëren waarin die groep wil werken.” Opdrachtgevers betalen drie euro per gewerkt uur aan Temper, het platform heeft zo'n 50.000 gebruikers die met enige regelmaat een opdracht doen.

Magazijnen

De uitbreiding naar de logistieke sector start met functies in magazijnen, zoals orderpickers. ,,We gaan richting het einde van het jaar. Dit is qua timing een heel goed moment om hiermee te beginnen”, aldus Eggink. ,,De magazijnen puilen uit.” Maar, benadrukt de ceo, het gaat niet alleen maar om het aanbieden van de handjes. ,,Waar het omgaat is dat de mensen die aan het werk zijn, ook als mensen worden behandeld. Daar proberen we mee te helpen.”

In de toekomst wordt er gekeken of er ook mogelijkheden zijn om diensten aan te bieden in de bezorging of klussen te bieden aan vrachtwagenchauffeurs. ,,De vraag is dan vooral of mensen eigen vervoer hebben. Voor hen is het een goede aanvulling naast hun bestaande ritten.” Ook wordt er onderzocht of er mogelijkheden zijn om vervoer te faciliteren en is Temper in gesprek met Schreuder Verzekert om verzekeringen rondom vervoer aan te bieden.

In 2019 verwacht Temper 2,5 miljoen uur aan werk te hebben aangeboden via het platform en met de uitbreiding naar de logistieke sector verwacht het bedrijf de omzet opnieuw te verdubbelen.

