Orderpicker Vince: ‘In het magazijn heerst wel echt de mannenhumor’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Vince Hoek (25), magazijnmanager en orderpicker bij Solar NRG.

Moet je op feestjes altijd uitleggen aan vrienden wat voor werk je doet?

,,Het is een job die iedereen wel kent, de meeste mensen weten wat de werkzaamheden in een magazijn zijn. Toch zijn mensen wel nieuwsgierig, omdat een magazijn in zonnepanelen relatief nieuw is. Ik vind het leuk om erover te vertellen. Ik ben nu tijdelijk magazijnmanager. In die functie regel ik dat alles op transport gaat en verzamel ik de orders in het magazijn, orderpicken dus.”

Vragen ze vaak dezelfde dingen?

,,Ik krijg vaak de vraag of het wel rendabel is om zonnepanelen te nemen. Iedereen is er sceptisch over. Dan kan ik toch mooi even uitleg geven over het hoe en waarom, hoeveel subsidie en hoe het precies werkt. Sommige mensen denken dat het een week duurt voor de panelen op het dak liggen. Ik vind het niet vervelend dat mensen vragen stellen. Zeker omdat ik het zelf ook niet wist eerst, maar het nu weet doordat ik hier werk.”

Quote Het kerstfeest begint 's ochtends vroeg en eindigt in de late uurtjes. Daar heeft iedereen het het hele jaar nog over Vince Hoek Oké, maar hoe ziet een werkdag in het magazijn er eigenlijk uit?

,,Er gebeurt veel. We hebben vier soorten stromen: zakelijke klanten die soms wel 2000 panelen willen hebben, woningcorporaties, particulieren en installateurs. Het is heel erg divers, elke klantenstroom heeft z’n eigen handleiding. Soms moet er snel geschakeld worden om net nog even iemand te helpen.”



,,Met een picklijst gaan we dan door het magazijn. Dat is best lastig, want die panelen zijn best wel groot. Die kun je niet zomaar in je eentje even picken, dat moet je met z'n tweeën doen of met behulp van heftrucks. Dat maakt deze baan interessant. Het beeld is vaak dat je in je eentje bij een station staat en simpelweg wat goederen raapt. Maar hier moeten we echt samenwerken, dat is net even anders.”

Dat geeft ook een leuke sfeer, denk ik. Leuke collega's?

,,De meeste mensen werken nog niet zo heel lang hier, we zijn onlangs flink gegroeid. De meesten werken hier een of twee jaar, allemaal jonge jongens die uit het Westland komen of vlak daarbuiten. Daarom is de sfeer hartstikke goed, we hebben een goede connectie met elkaar. We hebben ook verschillende bedrijfsfeestjes. De meest bekende is wel het kerstfeest. Dat begint 's ochtends vroeg en eindigt in de late uurtjes. Daar heeft iedereen het het hele jaar nog over.”

Veel mannen?

,,Ja, zeker in het magazijn. Op kantoor zitten wel vrouwen, en we hebben regelmatig contact met kantoor. Maar in het magazijn heerst wel echt de mannenhumor. Soms staat de deur van het magazijn open en als er een mooie vrouw voorbij is gelopen, gaat het daar wel over, ja.”

Staat er ook radio aan in het magazijn?

,,Dat is bij ons een beetje ingewikkeld, er staan namelijk ook machines voor de productie. Die maken best wel veel lawaai, daarom lopen de mensen achterin vaak met koptelefoons op als bescherming tegen het geluid. Voorin staat wel muziek aan, Sky Radio of 100% NL. Hollandse klappers.”

En ook niet onbelangrijk: hoe is de koffie?

,,Zelf drink ik niet zo veel koffie. Maar volgens mij zijn de jongens positief. Aan het begin was het oploskoffie, inmiddels is het beter.”

Volledig scherm Vince Hoek aan het werk in het magazijn van Solar NRG. © Privé archief

Op deze mooie dagen, komen jullie weleens buiten? En is het warm binnen?

,,In de pauze zitten we altijd wel buiten, maar het werk is vooral binnen. In de loods gaat de grote overheaddeur vaak wel open, dan voelt het alsof je buiten bent. Ik vrees dat het de komende dagen heel heet gaat worden. Ik weet nog niet wat we daaraan gaan doen. Vaak worden er ijsjes uitgedeeld, dat scheelt.”

Klaag je weleens over je werk?

,,Soms doen we werk voor niets. Het kan namelijk voorkomen dat een installatie niet lukt, door bijvoorbeeld weersomstandigheden. Dat betekent dat wij een order hebben klaargemaakt die uiteindelijk pas later nodig was.”

Is dit je droombaan?

,,Ik heb het prima naar mijn zin. Zo lang iedere dag weer anders is, blijft dit voor mij interessant om te doen. Bij dit bedrijf hangt dat heel erg af van de toekomst van zonnepanelen. Op een gegeven moment liggen alle daken misschien wel vol. Maar als dit bedrijf zolang blijft bestaan, acht ik de kans wel aanwezig dat ik dit tot mijn pensioen blijf doen. Bij een ander bedrijf weet ik dat niet.”

