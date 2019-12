Oud-baas Orange cel in na golf zelfdodingen, maakte niet uit of personeel ‘door raam of deur’ vertrok

Terreurmanagement

France Télécom - het huidige Orange - stond in juli van dit jaar in Frankrijk terecht omdat het jarenlang een ‘terreurmanagement’ voerde, zoals een werknemer het noemde in zijn afscheidsbrief, die hij schreef voor hij zelfmoord pleegde.



In 2006 werden forse bezuinigingsplannen bekend. Werknemers werden de deur uitgewerkt, overbelast, of continu overgeplaatst. In 2008 en 2009 maakten 35 werknemers een einde aan hun leven. ,,Er werd een wrede managementstijl gebruikt die mensen ziek maakte’’, aldus de Franse Arbeidsinspectie.



In de rechtszaak, die twee maanden duurde, werden de zaken van 39 slachtoffers behandeld. Van hen pleegden er negentien zelfmoord, twaalf deden een zelfmoordpoging en acht anderen kregen ernstige, psychische klachten.



Het bedrijf als geheel stond terecht maar ook zeven voormalige topmensen, onder wie de ex-ceo Didier Lombard (77). Die liet zich tijdens de rechtszaak niet van zijn meest meelevende kant zien. ,,We moesten hervormen, ja, en dat was niet leuk, maar zo ging dat nou eenmaal. Als ik er niet was geweest, was het niet anders gegaan, of was het misschien zelfs wel erger geweest”, zei hij.



Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 0900-0113 of ga naar www.113.nl