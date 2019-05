Oudere werkloze wordt energieadviseur: ‘Ik heb me lam gezocht naar een baan’

Ze worden weleens de ‘pechgeneratie’ genoemd: oudere werkzoekenden die jarenlang in de bijstand zitten. Voor die groep biedt De Energiebox uitkomst. Het project, dat werkloze 55-plussers klaarstoomt om als energieadviseur aan de slag te gaan, is in Utrecht al een groot succes en krijgt nu landelijk vervolg.

Op een elektrische fiets, bepakt met een energiebox, gaan ouderen langs bij huurders in de sociale sector. In de box zitten hulpmiddelen waarmee de huizenbewoners flink op hun energierekening kunnen besparen. Huishoudens krijgen ook een advies op maat, om zo geld te besparen op hun energierekening en tegelijkertijd bij te dragen aan landelijke klimaatdoelen.

Dat laatste was het voornaamste doel van het project, vertelt projectleider Bas Bunnik van organisatie De Jonge Milieu Advies. ,,We wilden het energieverbruik onder de aandacht brengen, om zo de CO 2 -uitstoot terug te dringen’’, zegt Bunnik. ,,Zoiets kan met vrijwilligers ook, maar je ziet dat die vaak binnen een jaar afhaken. Met betaalde krachten is dat anders.’’

Geen jonge hond

Anders dan gebruikelijk, is de ideale kandidaat voor de vacature niet de typische ‘jonge hond’, maar een 55-plusser met een ‘arbeidsgat’: ouderen die al zeker vijf tot tien jaar in de bijstand zaten. ,,Voor die groep is het lastig om zelf werk te vinden’’, licht Bunnik toe. ,,En een oudere werkzoekende loopt sneller een baan mis, omdat een werkgever bang is dat iemand niet flexibel is, of sneller ziek wordt. Terwijl dat niet waar is.’’

Quote Ouderen helpen zo bijdragen aan klimaatdoe­len. Het is heel zinvol werk Bas Bunnik

De keuze voor oudere werkzoekenden werpt zijn vruchten af: voor twaalf van de dertien ouderen die in 2014 aan de slag gingen, is de baan een match. Zeven van hen groeiden na een tijdje door naar ander werk, maar vijf ouderen zijn na vier jaar nog steeds als energieadviseur. Volgens Bunnik is het succes makkelijk te verklaren. ,,Ouderen helpen bijdragen aan klimaatdoelen. Tegelijkertijd helpen ze mensen met een laag inkomen besparen op kosten. Het is heel zinvol werk.’’

Een van die energieadviseurs is Maarten van Oene (60). ,,Ik was lange tijd werkloos voordat ik op dit project stuitte’’, vertelt Van Oene. ,,Ik heb me in mijn eentje lam gezocht naar een baan. Werkgevers willen je niet, omdat ze denken dat je niet flexibel bent. Dat is natuurlijk onzin.’’ Van Oene is van huis uit gepromoveerd bioloog, maar heeft altijd in andere sectoren gewerkt. ,,Als bioloog kon ik geen droog brood verdienen. Ik ben van baan naar baan gehopt, altijd in flexconstructies.’’

Omdat het project zo’n succes is in Utrecht, hebben ook andere gemeenten interesse getoond. ,,Arnhem, Nijmegen, Den Haag’’, somt Bunnik een aantal gemeenten op. ,,Maar uiteindelijk hopen we het in heel Nederland uit te rollen.’’ Dat gebeurt in samenwerking met Start Foundation, een organisatie die mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk helpt.

Afwisselend

De perfecte kandidaat is niet alleen 55-plus, maar moet ook communicatief sterk zijn en interesse hebben voor duurzaamheid en energie. ,,Het is heel afwisselend werk, want je bent continu in gesprek met allerlei verschillende mensen. Soms zijn er taalproblemen, bijvoorbeeld omdat het gezin niet goed Nederlands spreekt. Daar moet je mee om kunnen gaan. Ik vind het zelf ontzettend leuk, het is altijd een verrassing wie er voor de deur staat’’, zegt Van Oene.

In anderhalve maand tijd worden de deelnemers opgeleid tot energieadviseurs, die vervolgens 28 uur per week aan de slag gaan. Het salaris bedraagt het minimumloon plus tien procent. ,,Geen vetpot’’, erkent Van Oene. ,,Maar je kunt je ermee redden. Ik vind werkplezier belangrijker.’’

Hoeveel besparen huishoudens

Gemiddeld besparen huishoudens dankzij De Energiebox zo’n 10 procent (omgerekend 113 euro) per huishouden per jaar. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek door TNO. ,,Dat is goed voor de portemonnee én het milieu’’, aldus Bunnik.

