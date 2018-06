'Ouders die fulltime werken, zijn in juni echt de sjaak'

Ouders zijn in juni niet te benijden. De toch al drukke agenda loopt deze maand over door extra schoolactiviteiten. Wie fulltime werkt, is echt de sjaak, zo luidt een opiniestuk in de Gelderlander .

Toernooi en familiedag van de sportclub. Afsluitende barbecue voor de ouders. Klasse-uitje. Voorbereidende vergadering voor het schoolkamp. Het schoolkamp zelf. Een afsluitende voorspeelmiddag van pianoles. Rapportgesprekken. Avondvierdaagse: dag meelopen én de intocht. De uitvoering van de eindvoorstelling van de musicalles. De klas poetsen. Schoolfeest.

Ouders zijn in de maand juni niet te benijden. Normaal ook al niet, maar in juni komt alles samen. Met name scholen doen in deze maand een groot beroep op de ouders. En dat in een maand die toch al druk is.

Vroeger

Hoe anders was het vroeger. Een groot internationaal onderzoek van de universiteit van Californië, ook onder Nederlanders, liet een paar jaar geleden al zien dat ouders tegenwoordig veel meer tijd besteden aan hun kinderen dan ooit. Besteedden moeders in 1965 gemiddeld nog geen uur per dag aan hun kinderen (54 minuten), een paar jaar geleden was dat al opgelopen tot boven de 100 minuten. Bij vaders nam de tijd die ze besteden aan hun kroost nog harder toe: van 16 naar 59 minuten. Tel daarbij op dat sinds 1965 het steeds meer in zwang kwam dat zowel mannen als vrouwen gingen werken. Het betekent dat de ouders van nu veel meer tijd kwijt zijn aan werken en zorg dan de babyboomgeneratie, hun eigen ouders.

Intensief ouderschap is de norm geworden, zo lijkt het. Vooral vaders zijn daar de dupe van. Het sociaal en cultureel planbureau heeft becijferd dat vaders 3,5 uur per week meer besteden aan betaalde en onbetaalde arbeid dan moeders (omdat die meer in deeltijd werken). Dan heb je het over de optelsom van werk en huishouden/zorgtaken. Aan dat laatste zijn ouders met kinderen op de basisschool gemiddeld zo’n 25 uur per week kwijt, waarmee de gemiddelde ‘werkweek’ op dik 50 uur komt. Let wel: gemiddeld. Wie fulltime werkt, is echt de sjaak.

Luizenpluizen

Dat ouders zo druk zijn, komt voor een niet onbelangrijk deel door de school. Luizenpluizen, schooluitstapjes begeleiden, klassen versieren en poetsen, themamiddagen verzorgen: hulpouders zijn een onlosmakelijk onderdeel geworden van de schoolorganisatie.

Die hulpvraag lijkt te pieken in de junimaand, precies de maand waarin bijvoorbeeld ook de bij kinderen zo populaire avondvierdaagses worden gehouden en ook de sport- en muziekverenigingen einde-seizoensactiviteiten houden, van zowel de kinderen als de ouders zelf. In die dus toch al drukke maand komt de hulpvraag vanuit de scholen tot een hoogtepunt. Tel daarbij op dat juni ook de maand is dat diezelfde ouders bij de organisaties waar ze voor werken geacht worden nog voor de vakantie tal van klussen af te ronden en ze diezelfde vakantie moeten voorbereiden en zie daar het: het juni-gejakker is compleet.

Behapbaar

Zou het veelgevraagd zijn voor scholen enigszins rekening te houden met de druk die in de maand juni op de schouders van ouders wordt gelegd? Zou er niet iets meer aan spreiding van activiteiten gedaan kunnen worden om het allemaal wat meer behapbaar te maken?

Zelf speel ik volgende week bij het avondspel van mijn jongste zoon voor ‘lijk’. Daar heb ik vrees ik tegen die tijd weinig acteertalent voor nodig. Moet komend weekend nog aan de slag voor een passende outfit. Ook dat nog.

Eric Reijnen Rutten is chef van de edities Achterhoek en Liemers van De Gelderlander en vader van twee kinderen op de basisschool.