'Over 20 jaar heeft niemand meer een baas'

Zelf teal worden? Een paar tips



Geïnspireerd geraakt door bedrijven die al helemaal teal zijn? Toon Franken van NEXTLEVELOrganiseren begeleidt bedrijven bij de overgang naar meer zelfsturing binnen hun organisatie. Hieronder geeft hij vier tips om stap voor stap meer zelfsturing in je organisatie te brengen.



1. Ga snoeien in de regels die je hebt

,,Vraag je af: waar ergert iedereen zich aan in dit bedrijf? Wellicht zijn dat de urenverlofregistraties of vakantieplanningen. Of juist regels omtrent thuiswerken. Geef mensen op dat vlak dan meer eigen verantwoordelijkheid en kijk wat er gebeurt. Als je mensen afrekent op resultaten in plaats van op regels, nemen ze doorgaans meer verantwoordelijkheid."



2. Verander de manier van overleggen en beslissen

,,Bij veel bedrijven is vergaderen verplichte kost. Hoe hoger je in de boom zit, hoe meer je het doet. Ieder mag z’n zegje doen en we zoeken naar draagvlak, het bekende polderen. Met als gevolg energievretende vergaderingen en besluiten die niet helder zijn. Of een situatie waarbij de manager uiteindelijk alsnog de knopen doorhakt. Steeds meer bedrijven werken met nieuwe manieren van overleggen: kom altijd zelf met een voorstel, laat je collega’s reageren en besluit op basis van ‘geen bezwaar’. Niet iedereen hoeft het eens te zijn met het besluit, maar als het veilig genoeg is om te proberen krijgt de voorsteller groen licht. Dit maakt vergaderen effectief en energiek en geeft veel ruimte voor zelfsturing. Als je weet waar je als werknemer en als bedrijf voor staat, kan dat eigenlijk niet misgaan."



3. Benoem portefeuilles (rollen)

,,Ga werken vanuit rollen in plaats van functies. Je rafelt als het ware de taken van de manager uiteen en verdeelt ze over het team. Ook andere specifieke taken (bv. innovatie, mentoring) worden expliciet belegd in een rol en opgepakt door wie dat wil. Dit geeft veel meer duidelijkheid wie waar over gaat en geeft veel meer snelheid van handelen. Je haalt de ruis uit de organisatie en maakt mensen meer zelf verantwoordelijk voor hun werk. Het is leuk, je krijgt ruimte om zelf te ondernemen. En de manager zelf kan zich weer meer bezighouden met strategie en inhoudelijke taken."



4. Stap voor stap naar integrale zelfsturing

,,Dit kan in elk bedrijf, maar de mate waarin verschilt. Bij sommige organisaties zijn er nog grote stappen te zetten. We zitten aan het begin van de golf naar integrale zelfsturing, maar het begint te groeien. Banken zijn er bijvoorbeeld ook al druk mee bezig, omdat ze merken dat ze niet wendbaar genoeg zijn. Ze verliezen het contact met de klant en jongeren pikken het ook gewoon niet meer dat ze drie bazen boven zich hebben. Mijn voorspelling is dat over 20 jaar niemand meer een baas heeft."