‘Over één veelbelovende oplossing hoor je in Nederland niet veel: de kortere werkweek’

Ons leven zit tegenwoordig behoorlijk vol. Veel van onze tijd wordt door ons werk opgeslokt. En buiten dat werk willen we ook nog van alles: een gezin, een rijk sociaal leven, hobby’s, sport en genieten van leuke activiteiten. We noemen dat tegenwoordig: ‘een gezonde werk-privé-balans’. Werken én genoeg tijd hebben voor de andere dingen die je belangrijk vindt, dat is het ideaal.

Norm 39 uur

Maar dit ideaal is lang niet zo makkelijk te bereiken. Het is zeker niet voor iedereen weggelegd. Nederland mag dan Europees kampioen parttime werk zijn, de norm is toch nog steeds een fulltime werkweek waarin gemiddeld 39 uur wordt gewerkt. Tel daar nog eens reistijd bij op en het is nog maar de vraag of je na je werk nog tijd (of energie!) hebt voor de andere onderdelen van je leven…

We proberen allerlei dingen voor een betere werk-privé-balans, met wisselend succes. We managen onze tijd, we werken thuis, proberen ons leven zo efficiënt mogelijk in te delen. Toch is er één veelbelovende oplossing waar je in Nederland niet zoveel over hoort: simpelweg de werkweek korter maken.

Quote Een kortere werkweek zorgt ervoor dat mensen meer tijd hebben voor de rest van hun leven

Over de hele wereld worden proeven gedaan met kortere werkweken. Het gaat dan vaak over bijvoorbeeld werkdagen van zes uur in plaats van acht, of vier werkdagen in plaats van vijf. En de resultaten zijn ongelofelijk positief. Een kortere werkweek zorgt ervoor dat mensen meer tijd hebben voor de rest van hun leven, dat ze minder stress hebben en gelukkiger zijn op hun werk en daarbuiten. Je wordt er ook gezonder van: in sommige proeven daalde het aantal ziekmeldingen met de helft.

Prioriteiten

De grootste vrees van werkgevers komt ook niet uit: het blijkt dat mensen in die kortere tijd helemaal niet veel minder gedaan krijgen. Door de kortere werktijd stellen mensen beter prioriteiten, en daardoor blijft de productiviteit min of meer hetzelfde. Niet zo gek ook, als je bedenkt dat we van die traditionele acht uur die we normaal ‘werken’ maar ongeveer drie uur echt productief zijn. Er is dus ruimte om met minder werktijd evenveel resultaat te behalen, maar op een meer ontspannen manier.

Minder werken maakt mensen dus gelukkiger en gezonder, en niet minder productief. Het zorgt ervoor dat werknemers resultaten boeken op werk maar óók genoeg tijd hebben voor het leven thuis: dát is nog eens een werk-privé-balans. Vakbonden en politiek, luisteren jullie mee? Een 40-urige werkweek, dat is namelijk écht niet meer van deze tijd.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).

De vijfdaagse werkweek is niet meer van deze tijd, zegt arbeidspsycholoog Tosca Gort: