Overheidsfinanciën fleuren op door migratie

Marco Corona is baas van Corona Construct: ‘Veel grapjes, maar geen negatieve reacties’

14:00 Je hoeft de tv of radio maar aan te zetten of het gaat erover: het coronavirus. Wat als je bedrijf (gedeeltelijk) dezelfde naam draagt als het gevreesde virus? ,,Toen ik een klant belde, dacht ze dat ik een grapje maakte”, vertelt Marco Beinreich van Corona Vastgoed in Woerden.