Overstap naar onderwijs valt zij-instromer vaak tegen

Het lijkt zo makkelijk, even een opleiding van een jaar volgen en je bent leraar. Maar de uitval onder zij-instromers in het onderwijs is hoog.

Het idee is even simpel als sympathiek: vang het stijgende lerarentekort op werknemers die afvloeien om te scholen tot docent. Maar werkt het ook? ,,Het ligt eraan hoe je ernaar kijkt,'' zegt Gerard Verhoef van Beter Onderwijs Nederland tegen carrièreplatform Intermediair. Hij constateert dat zij-instromers niet heel succesvol zijn in het onderwijs en het vaak niet volhouden. ,,Scholen moeten soms groepen formeren om hen te ondersteunen.''

Bij Shell kunnen boventallige werknemers of medewerkers die een nieuwe of andere baan zoeken, gratis een versnelde lerarenopleiding volgen aan de Vrije Universiteit, TU Delft of Universiteit Leiden. Dit initiatief van Pieter Duisenberg, voorzitter van de vereniging van universiteiten (VSNU) en oud-Kamerlid voor de VVD, moet helpen het grote tekort aan academisch geschoolde docenten. De afvloeiende Shell-werknemers kunnen een nieuwe carrière in het onderwijs beginnen en daar nieuw technisch personeel opleiden.

Verhoef heeft geen principiële bezwaren tegen het initiatief, maar ziet het als druppel op een gloeiende plaat. ,,Wij vinden dat je het lerarentekort structureel moet oplossen door betere arbeidsvoorwaarden, zowel financieel als qua professionele ruimte. Dat geld en die ruimte kan komen uit het stoppen met de lumpsum (overheidsfinanciering van scholen waar zij vrij over kunnen beschikken, red.) en terugsnoeien van organisaties die tussen overheid en scholen instaan en zich bemoeien met het beleid.''

Afdankertjes

De zij-instroomconstructie wekt volgens Verhoef de indruk dat het onderwijs slechts de 'afdankertjes' van het bedrijf mag overnemen. De zij-instromers zijn immers vaak mensen die in hun eerdere baan overtollig zijn geworden. ,,Dat is slecht voor het imago van het onderwijs,'' vindt Verhoef. ,,Elk vakgebied heeft een bepaald menstype dat het aantrekt. Leraren zijn een bepaald menstype, dat hoeft niet per se dat van Shell te zijn. Dat kan moeilijkheden opleveren.''

Professor Frank Cörvers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) stelt dat de zij-instromer niet als afdankertje gezien moet worden, ook al was hij of zij overtollig. Het zijn volgens Cörvers niet per se slecht functionerende mensen die eruit vliegen. Iemand zou bijvoorbeeld het slachtoffer kunnen zijn geworden van een sluiting of inkrimping. Daarnaast gebeurde het vroeger ook al dat mensen overstapten van het bedrijfsleven naar het onderwijs, zoals bijvoorbeeld gebeurde bij de Rabobank. ,,Bij Shell is vaker technisch geschoold personeel en daar is nu gebrek aan in het onderwijs, aan leraren wiskunde, scheikunde en natuurkunde.''

Intensieve begeleiding

Of ex-werknemers van Shell ook geschikt zijn voor het onderwijs is een andere vraag, benadrukt Cörvers. ,,Niet iedereen in het bedrijfsleven is geschikt als docent. Daar moet je goed naar kijken. Het is ook moeilijk vooraf te zeggen. Je kunt wel testen doen van tevoren, maar vaak kom je er pas in de praktijk achter of het iets voor je is.''

Cörvers ziet docenten liever meteen voor de klas staan met intensieve begeleiding dan dat ze een jaar studeren en er vervolgens achterkomen dat het niets voor ze is. Hij raadt ook aan in de opleiding in te bouwen dat mensen kunnen afhaken als duidelijk wordt dat ze het niet in de vingers hebben en ook niet zullen krijgen.

Verder is intensieve begeleiding vanuit de lerarenopleidingen noodzakelijk. ,,Als de ervaring goed is, zouden andere bedrijven dit voorbeeld kunnen volgen.'' Dat is ook de bedoeling van Duisenberg: bedrijven als Tata Steel en Siemens zouden dezelfde weg kunnen bewandelen.

Het salaris van een leraar zou voor ex-medewerkers van Shell wel een probleem kunnen zijn, denkt Cörvers. ,,Is dat wel aantrekkelijker dan eerst een ww-uitkering en dan solliciteren?'' Hij oppert dat niet iedereen per se voor de klas hoeft als leraar. ,,Vroeger had je de amanuensis, die labproefjes voorbereidde. Bepaalde taken kun je afsplitsen. Bij grotere scholenkoepels kun je dezelfde taken clusteren en hen ook bij het praktijkonderwijs betrekken. Dat is leuk voor leerlingen, want ze krijgen input uit de praktijk van mensen met connecties.''