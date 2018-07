Pakketbezorger zijn is meer dan alleen 120 keer busje in, busje uit

Honderdtwintig stops heeft hij vandaag. Niels Bouman (34) uit Andel moet zeker zo vaak uit en in zijn bus stappen. Achterin de Mercedes Sprinter - zo leert het alwetende scanapparaat - liggen 145 pakketten, groot, klein en heel klein, met een totaal gewicht van 185 kilo. Bouman, sinds 2002 werkzaam bij PostNL, moet ze gaan bezorgen in Boxtel. Niet in zijn vaste eigen wijk, waar hij veel vaste klanten kent, maar als invaller voor een zieke collega.

Het eerste adres is in een kleine villawijk aan de noordkant van het dorp. Met het pakket onder de arm en de scanner in de aanslag om de administratie te regelen, belt hij aan. Ook na de tweede keer bellen, wordt er niet opengedaan. Dat gebeurt nog veel vaker vandaag. De buurman, die zijn tuin sproeit, is zo vriendelijk het pakket - het vermoeden is groot dat het een paar slippers betreft - in ontvangst te nemen. ,,Ik zie het als een sport om zoveel mogelijk pakjes af te leveren. Ik neem liever niets mee terug", zegt Bouman tegen Brabants Dagblad.

Laatste schakel

De pakketbezorger uit Andel - vader van drie kinderen - is één van de vele duizenden pakketbezorgers. Alleen bij PostNL werken er al 1.500, die dag in dag uit pakjes aan huis bezorgen. Sinds enkele jaren ook op zondag. Samen vormen die pakketbezorgers de laatste schakel in een lang en ingewikkeld logistiek proces. Dat voor de uiteindelijk ontvanger van het pakket vaak begint bij een online-bestelling.

Vooral dankzij die sterk toenemende populariteit van online winkelen groeit de pakketmarkt ieder jaar met zo'n 15 tot 20 procent. Het aantal consumenten dat online winkelt en het liefst de volgende dag de bestelling in huis wil hebben, neemt razendsnel toe. Dat leidt tot nu ruim 400 miljoen pakketten per jaar. Niet zelden gaan die pakjes de hele wereld over. Om vervolgens ergens in een distributiecentrum in een busje geladen te worden en uiteindelijk via mannen als Bouman bij de consument aan huis afgeleverd te worden.

Volledig scherm Het sorteercentrum van Post NL in Den Bosch. © copyright Olaf Smit

We versturen 400 miljoen pakketten per jaar De onstuimige groei van de Nederlandse pakketmarkt houdt onverminderd aan. Onderzoekers stellen dat de markt voor postpakketten jaarlijks rond de 20 tot 25 procent groeit. En dat al enkele jaren achtereen. In iedere straat in Nederland worden op meerdere adressen dagelijks pakketten bezorgd. De groei in het pakkettenvervoer gaat sneller dan de krimp van de reguliere postbezorging. Uit de meest recente officiële cijfers blijkt dat bedrijven en consumenten samen zo'n 400 miljoen pakketten per jaar verstuurden. Van die 400 miljoen pakketten gingen zo'n 250 miljoen pakjes van bedrijven naar consumenten. De omzet voor pakketten bedroeg in 2016 1,8 miljard euro. Topdagen zijn er tijdens de feestdagen - kerst, pinksteren en vader- en moederdag - maar ook tijdens het jaarlijkse 'boekenbal', wanneer er schoolboeken bezorgd worden. Met een marktaandeel van ruim 60 procent is PostNL de grootste binnenlandse pakketvervoerder. PostNL bezorgt dagelijks 675.000 pakketten, aldus Leendert-Jan Plasier, directeur Operations bij PostNL Pakketten en Logistiek. DHL Parcel is met een marktaandeel van zo'n 30 procent de tweede partij op de markt voor binnenlands pakketvervoer. De andere grote partijen zijn onder andere DPD, GLS en UPS. En dan zijn er nog verschillende regionale en kleinere spelers die pakketten bezorgen.

Het is een komen en gaan van witte bestelbusjes bij het pakketdepot van PostNL in Den Bosch, een van de negentien die PostNL verspreid over het land heeft. Dit jaar worden er nog drie geopend. Vanuit Den Bosch worden via zo'n tweehonderd routes pakketten gedistribueerd in onder andere Den Bosch, Waalwijk, Oss en Veghel. Al voor zeven uur 's ochtends staan de eerste koeriers klaar aan de transportbanden om hun pakjes voor die dag in te laden. In een hal zo groot als twee voetbalvelden komen de pakjes op een lopende band. Pakketjes van H&M, Zalando, Coolblue en bol.com vliegen in hoog tempo over de band. In Den Bosch gemiddeld zo'n 55.000 pakketten per dag, aldus depotmanager Cees Postuma.

Na een werkoverleg in de kantine, staat Bouman, die om half acht is begonnen, om tien voor negen met bus 43 aan de lopende band. Het tijdschema om busjes te laden, is vrij strak. Bouman zit in shift vijf, van de tien in totaal. Via de band komen pakjes van maximaal dertig kilo met boeken, wijn, schoenen, kleding, diervoer en elektronica richting de bus. Alle pakjes zijn voorzien van barcodes, zodat altijd te herleiden is waar het pakket zich bevindt.

Bouman stapelt ze achterin zijn bus, min of meer conform een vooraf bepaalde route. De 120 stops beschouwt hij als een 'makkie'. ,,Vaak heb ik er tussen de 120 en 180 per dag. Maar op piekdagen, zoals met kerst, kunnen het er wel 200 zijn. Ik weet eigenlijk nooit hoe laat ik exact klaar zal zijn. Maar vanmiddag zijn we rond een uur of twee, drie weer terug." Bouman heeft vandaag een 'reserveroute' omdat er collega's ingewerkt worden. Om een uur of elf zet hij koers richting Boxtel. In een flat moet hij zes pakketjes bezorgen. Eentje van Ziggo, twee van Coolblue, iets uit China en een pakket waar overduidelijk kleding in zit. Terwijl Bouman in de galerij aanbelt, komen collega's van de concurrerende bedrijven GLS en UPS voorbij. Om in een enkel geval zelfs op hetzelfde adres een pakket te bezorgen. De mannen begroeten elkaar vriendelijk. Maar vreemd is het wel, vindt ook Bouman. ,,Het moet toch mogelijk zijn om een en ander te combineren?"

Quote Vaak heb ik er tussen de 120 en 180 per dag. Maar op piekdagen, zoals met kerst, kunnen het er wel 200 zijn. Niels Bouman

Prachtig werk

Bouman vervolgt zijn route door Boxtel. ,,Dit is prachtig werk. Lekker onderweg, baas in eigen bus en je komt nog eens iemand tegen." Dat is echter niet het geval bij het volgende adres. Niet na herhaald bellen en ook niet bij de buren aan weerszijden. ,,Er zit niets anders op dan dit pakket mee terug te nemen. Ergens droppen in een kliko of zo mogen en doen we niet. In grote steden heb je wel experimenten met pakketautomaten, verzameladressen en zo. Maar hier in zo'n dorp zie je dat niet."

Het volgende adres is het wel raak, hoewel de bejaarde bewoner overduidelijk van boven moet komen en Bouman eventjes moet wachten. De man neemt dankbaar de doos met wijn in ontvangst. Aan de overkant van de straat, levert hij drie zakken met kledingstukken af. De bewoonster, in ochtendjas, is er blij mee. Op de terugweg botst Bouman bijna op zijn collega van UPS, ook met kleding op weg naar exact hetzelfde adres. Rond twee uur is Bouman 'leeg' en koerst hij richting depot. In Den Bosch aangekomen, ligt zijn 'rapport' al klaar: 96 procent van zijn pakjes is afgeleverd en 97 procent binnen de afgesproken tijd.

Volledig scherm Het sorteercentrum van Post NL in Den Bosch. © copyright Olaf Smit

PostNL kan niet zonder externen De nationaal opererende pakketvervoerders hebben zelfstandig ondernemers nodig om de gestage stroom pakjes te kunnen verwerken. Volgens Leendert-Jan Plasier, directeur Operations bij PostNL Pakketten en Logistiek, heeft marktleider PostNL naast de 1.500 pakketbezorgers in vaste dienst, dagelijks ook honderden ondernemers met bezorgers in vaste dienst en zelfstandigen ingeschakeld om pakketten te bezorgen. Plasier: ,,De pakketmarkt groeit ontzettend snel. We kunnen niet zonder deze zelfstandig ondernemers." Desalniettemin is het aantal door PostNL ingeschakelde zzp-ers de laatste twee jaar fors gedaald. Plasier: ,,Twee jaar geleden hebben we de bakens verzet. We hebben alle zzp-ers een aanbod gedaan in vaste dienst te komen. Nu hebben we een goede balans tussen eigen mensen en zelfstandig ondernemers. En we werven nog steeds volop." De zelfstandig opererende ondernemers worden door PostNL per afgeleverde stop betaald. Over de tarieven en contracten tussen de onderaannemers, zoals de zelfstandig koeriers worden genoemd, en opdrachtgevers als PostNL, woedt al enkele jaren strijd. In 2013 leidde dat zelfs tot een staking. Ook nu klagen de zelfstandig ondernemers dat ze niet rond kunnen komen van de tarieven van PostNL. Het bedrijf zegt daarover via een woordvoerder: ,,We spreken minimaal een keer per jaar met ze over routes en tarieven. Wij denken dat we goede en correcte tarieven hanteren, maar hebben begrip voor stijgende kosten. We zijn met de ondernemers in gesprek."