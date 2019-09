Pakkettenstress? Niet voor bezorger Marcel: ‘Soms eet ik een gewoon soepje mee’

Vrouwen runnen autobe­drijf: ‘Mannen hoeven bij ons niet te doen alsof ze iets met auto’s hebben’

6 september Met de paplepel. Zo kregen Mariëlle en Janita Hurkmans het autoleven ingegoten: Autobedrijf Hurkmans in Heeswijk-Dinther is tenslotte al sinds 1969 een familiebedrijf. In plaats van de gebaande paden te volgen, bedachten de zussen iets anders: een garagebedrijf voor en door vrouwen. De Dames van Hurkmans. Uniek. ‘Je moet in het diepe durven springen’.