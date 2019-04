Parttimer staat niet meer te springen om extra uren

In 2014 wilden nog 583.000 deeltijders meer uren werken, in 2018 waren dit nog maar 382.000 mensen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. ,,Dat hangt vooral samen met het feit dat het overal op de arbeidsmarkt beter gaat”, zegt arbeidsmarktdeskundige Peter Hein van Mulligen. ,,Als de werkloosheid daalt, neemt het aantal beschikbare mensen op de arbeidsmarkt af.”

Deze cijfers laten zien wat de toenemende krapte voor werkgevers betekent. ,,Als de nood hoog is, is het redelijk makkelijk om mensen die al bij je bedrijf werken, te vragen of ze meer uren willen werken. Je hoeft ze niet op te leiden, ze kennen het bedrijf en je weet wat je eraan hebt. Die bron raakt langzaam uitgeput”, aldus Van Mulligen. Wat precies de reden is waarom deeltijders geen extra uren willen werken, is niet duidelijk. ,,We weten wel waarom mensen niet willen werken: omdat ze gepensioneerd zijn, op school zitten, voor het huishouden zorgen of ziek zijn. Waarschijnlijk gaat het hier om vergelijkbare redenen. De zorg voor het gezin kan van invloed zijn op het aantal uren van deeltijders.

Onbenut arbeidspotentieel

De 350.000 werklozen, 155.000 mensen die recent naar werk zochten en 229.000 mensen die direct beschikbaar zijn voor werk in 2018 vormen samen het ‘onbenut arbeidspotentieel’, zoals het CBS deze groep noemt. In totaal zijn dat 734.000 mensen die wel beschikbaar zijn voor werk. Als je daar de deeltijders bij op telt die nog meer uren zouden willen werken, dan komt dat uit op 1,1 miljoen mensen. Ook dat aantal is sterk afgenomen: in 2014 ging het nog om 1,7 miljoen mensen. Die daling ligt vooral bij de werklozen (300.000 minder) en bij de deeltijders (201.000 minder).

De bereidheid van deeltijders om meer te werken, speelt vooral nog in sectoren waar veel mensen al in deeltijd werken, vertelt Van Mulligen. ,,In beroepen waar veel mensen in deeltijd werken, zijn relatief ook veel mensen die meer uren willen werken. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een dienstverlenend beroep of creatief beroep. Deeltijdmanagers daarentegen willen zelden meer uren werken. Als het een bewuste keuze is om minder te werken, is er weinig behoefte om alsnog meer uren te maken.”

