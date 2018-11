Pas als laatste pak je je tarieven aan

Het eerste waar je aan gaat twijfelen als je bedrijf niet goed loopt, is de prijs. Dat is logisch, want voor je gevoel is dat het meest zichtbare. Maar toch kiezen mensen niet voor jouw diensten of jouw producten, alléén maar om de prijs. Als dat het geval zou zijn, zouden er ook niet vier verschillende soorten hagelslag in de supermarkt te vinden zijn. Want dan zou iedereen immers alleen maar het goedkoopste merk kiezen.

Er is gelukkig - behalve je prijs - heel veel aan je product of dienst te verbeteren. Dus kijk daar eerst naar. Werk bijvoorbeeld aan je zichtbaarheid, door vaker in de media te komen of meer te spreken op congressen. Zet jezelf als expert neer: ga blogs schrijven, meng je online in discussies rond je vakgebied en word zo langzamerhand een ‘bekende naam’. Zodra je naam hebt gemaakt, maken tarieven veel minder uit.

Adverteren

Of ga aan je bereik werken door simpelweg meer te adverteren: zo leren meer mensen je kennen. Door social media is het zo laagdrempelig en makkelijk geworden om duizenden mensen te bereiken met een simpele advertentie. Je hoeft geen multinational te zijn en billboards af te huren om te adverteren: voor een paar tientjes heb je al een advertentie op Instagram of Facebook.

Ook de kwaliteit van je product of dienst is natuurlijk iets om continu aan te blijven werken. Zodra de kwaliteit van wat je levert heel goed is, gaan jouw klanten dat enthousiast doorvertellen: de beste reclame die je kunt hebben. Dan schrijven ze ook met liefde reviews voor je, ook zo’n handige truc om nieuwe klanten mee aan te trekken.

En dan heb je nog je website, waar je misschien gewoon duidelijker en concreter moet vertellen wat je allemaal voor fantastisch aanbiedt (zet je prijzen er ook duidelijk op!).

Kortom: er valt héél veel zelf te verbeteren voordat je aan die prijs begint te morrelen. Want die wedstrijd win je nooit: er zal altijd iemand goedkoper zijn, of iets gratis weggeven waar jij geld voor vraagt.

Je kunt je op een bepaalde manier profileren en een imago aanmeten. In deze (korte) video geeft Charlotte van ‘t Wout drie tips hoe je dat doet.