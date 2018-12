‘Pas op dat je na de Kerst niet eindigt zoals je kerstboom: afgetuigd en opgebrand’

Wie is Thijs Launspach?

Thijs Launspach (30) is psycholoog en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg landelijke bekendheid als auteur van het boek Fokking druk.

Hij geeft trainingen over stress en burn-out, is coach en mindfulnesstrainer.

In een eerder interview erkende Launspach dat hij door schade en schande is wijs geworden. Als hij het roer niet had omgegooid, was een burn-out onvermijdelijk geweest. Dus kickte hij af van een Facebookverslaving en besloot het ‘heel anders te gaan doen’.

Launspach leerde nee te zeggen, huurde een personal assistent in, probeerde - bij wijze van experiment - Ritalin en deed verschillende vormen van yoga. ,,Ook ik was iemand die een vol, rijk én betekenisvol leven najoeg. Hoe drukker, hoe beter.” Druk zijn was een statussymbool an sich geworden. Tot de wal het schip keerde.