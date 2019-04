‘Personeel achter game Fortnite zucht onder werkweken van 100 uur’

Personeel van Epic Games kan sinds de release van het immens populaire Fortnite Battle Royale wel meepraten over hoge werkdruk. Gamenieuwswebsite Polygon sprak met enkele tientallen (ex-)werknemers van het Amerikaanse bedrijf over de situatie op de werkvloer. Een 70-urige werkweek is bij het bedrijf eerder regel dan uitzondering, onthullen zij. Sommigen van hen zijn maandenlang zeven dagen in de week, 12 uur per dag in touw. Er zijn zelfs personeelsleden die weken van 100 uur moeten draaien en daarbij tot 3 of 4 uur ’s nachts achter hun bureau zitten.

‘Crunch-tijd’

De werknemers die nu uit de school klappen, hebben verzocht anoniem te blijven uit vrees voor represailles van Epic Games. Ook zij die al weg zijn bij het bedrijf willen niet bij naam genoemd worden, bang dat hun ‘geklaag’ over lange uren hun toekomst in de game-industrie schaadt. Het feit dat het personeel bij Epic Games lange dagen maakt, is op zich namelijk niet zo opmerkelijk. Gamebedrijven hebben regelmatig te maken met drukke periodes, die beter bekend staan als ‘crunch’-tijd. Zeker vlak voor de release van een nieuw spel is het alle hens aan dek.

Maar Fortnite is een nieuw soort spel. De game - die gratis te spelen is - wordt niet aangeboden als een afgerond product maar als een service. Om gamers geïnteresseerd te houden worden er aan de lopende band nieuwe features toegevoegd zoals nieuwe wapens en outfits voor hun personages - dit zijn vaak ook de elementen in het spel waarvoor de gebruiker wel moet betalen. Epic Games haalt zo miljoenen dollars per dag binnen met het spel.

Werknemers hebben nu te maken met een constante stroom deadlines om deze nieuwe features mogelijk te maken. Daardoor is het in feite altijd crunch-tijd, vertelt een ontwikkelaar die met een tijdelijk contract voor Epic Games werkte. ,,Als ik me aan het einde van een werkdag van acht uur aan mijn leidinggevende vroeg of ik langer moest bleven, dan werd ik aangekeken alsof ik een idioot was. Officieel gezien hoef je niet door te gaan, maar in werkelijkheid is het ‘Ga weer zitten, we zijn hier nog wel een tijdje.’ Als je die overuren niet wilde maken, deed dat je reputatie binnen het bedrijf geen goed.’’

Chagrijnig

Mocht een toevoeging aan het spel onverhoopt niet goed werken en tot onvrede leiden onder de gebruikers, dan wordt het personeel gesommeerd daar zo snel mogelijk iets aan te doen - of ze nu andere plannen hebben of niet, verklaart een andere werknemer. ,,Op een gegeven moment was het zover gekomen dat ik ging wachten op bericht dat we die avond of dat weekend níet door hoefden te halen.’’

Dat het personeel zich overwerkt voelt, is een understatement. ,,Ik slaap nauwelijks. Thuis ben ik chagrijnig. Ik heb geen energie om de deur uit te gaan. Een weekend vrij hebben van werk is een prestatie van formaat. Als ik een zaterdag vrij neem, voel ik me schuldig. Ik word niet gedwongen zo te werken, maar als ik het niet doe, komt het werk niet af.’’

Bonussen

Voor hun inzet worden de werknemers overigens wel goed beloond. Overwerk wordt door gamebedrijven in de regel goed gecompenseerd en Epic Games is hierin geen uitzondering. De bonussen die hieraan verbonden zijn, leveren werknemers soms wel het driedubbele van hun reguliere salaris op. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden bij het bedrijf zijn gul. Personeel mag onbeperkt vakantie opnemen en op het werk gebruikmaken van allerlei gratis faciliteiten, zoals een sportschool.

Alleen: de werknemers hebben het zo druk dat ze van al dit moois geen gebruik kunnen maken. Ook al hebben ze onbeperkt vrij, een vakantie boeken durven ze niet. ,,Het is bijna onmogelijk om daar de tijd voor te nemen. Als ik vrij neem, komt de werklast terecht bij andere mensen, en niemand wil degene zijn die dat de anderen aandoet.’’

Huilen

De drukte beperkt zich niet tot de afdelingen die de game maken en bijhouden. Ook bij bijvoorbeeld de klantenservice is de werkdruk enorm gestegen. Voor de hype rond Fortnite losbarstte konden de medewerkers gemiddeld rekenen op zo’n 40 verzoeken en vragen van gebruikers per week. Dat aantal liep rap op tot wel 3000 per week. Klantenservicemedewerkers werden verwacht 50 uur in de week te gaan werken en per dag 200 verzoeken te behandelen. ,,Toen ze dat aankondigden, moest ik huilen, want ik was gewoon zo moe en uitgeput en het voelde alsof het ze geen hol kon schelen’’, zegt een van hen.

Epic Games herkent zich niet in de kritiek. Door het onverwacht grote succes van Fortnite moest men weliswaar veel van de werknemers vragen, maar overwerk gebeurt strikt op vrijwillige basis, benadrukt het bedrijf. ,,Extreme situaties zoals een werkweek van 100 uur zijn ongelooflijk zeldzaam, en als zo'n situatie zich voordoet treden wij onmiddellijk op om herhaling te voorkomen’’, verklaart een woordvoerder.

