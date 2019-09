Personeel wil bij baas aankloppen voor financieel advies

Driekwart van de werkenden hoopt dat zijn baas met hem meedenkt als zich een ingrijpende gebeurtenis voordoet die mogelijk financiële gevolgen heeft. De helft weet niet of hij voor die hulp terecht kan bij zijn werkgever, blijkt uit nieuw onderzoek van overheidsplatform Wijzer in Geldzaken .

Advies en financiële berekeningen over minder uren werken, vervroegd met pensioen gaan of minder inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een meerderheid van het personeel heeft behoefte aan advies en beschouwt het als ‘goed werkgeverschap’, zeggen de 600 volwassen Nederlanders in loondienst die tussen eind juli en medio augustus voor het onderzoek werden bevraagd. Een vanzelfsprekendheid is het echter lang niet in alle bedrijven.

Minder dan een derde geeft aan dat zijn baas zulke hulp aanbiedt, een vijfde van de ondervraagden zegt dat dit in zijn bedrijf niet wordt aangeboden, en de meerderheid heeft geen idee. Waar medewerkers vooral behoefte aan hebben, is advies over de financiële gevolgen van minder werken.

De meest genoemde reden om minder te werken is meer tijd voor jezelf. Verder spelen leeftijd, meer tijd voor andere activiteiten, zorg voor de kinderen en gezondheid een rol om minder te willen werken. Voor vrouwen is gezondheid vaker een reden om minder te werken, mannen noemen eerder hun leeftijd.

Springen

Overigens staan niet alle werknemers te springen bij de gedachte dat hun werkgever met ze meedenkt over financiële gevolgen van bepaalde gebeurtenissen: een derde vindt dat te persoonlijk of zegt dit niet de rol van de werkgever te vinden. Dat laatste is vaker het geval bij mannen (44 procent) dan bij vrouwen (21 procent). Bovendien blijken lageropgeleiden minder behoefte te hebben aan advies van de baas dan hogeropgeleiden.

Toch denkt overheidsplatform Wijzer in Geldzaken dat het niet onverstandig is voor werkgevers om die hulp aan te bieden aan medewerkers. Van de ondervraagden in het nieuwste onderzoek zegt op dit moment 13 procent zorgen of vragen over geld te hebben. ,,Het loont voor werkgevers om met de financiële fitheid van medewerkers aan de slag te gaan. Dat scheelt in ziekteverzuim en verhoogt de productiviteit”, aldus het overheidsplatform.

In dat kader wijst het op een eerder onderzoek van het Nibud, waaruit bleek dat 62 procent van de werkgevers personeel in dienst heeft met geldzorgen. Loonbeslagen kwamen bij bijna de helft van de werkgevers voor. Plotselinge veranderingen in iemands leven, zoals echtscheiding, ziekte, ontslag of overlijden van de partner, blijken vaak de oorzaak van geldzorgen te zijn. ,,Die gebeurtenissen kunnen een bron voor stress, concentratieverlies en ook verzuim op het werk zijn”, aldus een zegsman van Wijzer in Geldzaken.