Personeelstekort in de horeca naar recordhoogte

Het tekort aan arbeidskrachten is ook terug te zien in de ruim 23.000 openstaande vacatures in de horeca aan het eind van het derde kwartaal. Over komend jaar zijn de ondernemers iets positiever dan een jaar geleden. De verschillen tussen logiesverstrekking en eet-en drinkgelegenheden zijn groot, merkt het statistiekbureau daarbij op.

In de logiesverstrekking verwacht per saldo 31 procent van de ondernemers in 2020 meer om te zetten dan in 2019, terwijl 7 procent een afname in personeel voorziet. Ondernemers in eet- en drinkgelegenheden zijn iets minder positief over hun omzetverwachting. Per saldo 16 procent denkt meer om te zetten dan in 2019. Ze zijn echter wel positief over hun personeelssterkte.