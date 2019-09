Piet (49) is grondzuigmachinist: ‘Sommige aannemers hebben geen idee wat ik kom doen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Piet de Vries (49), grondzuigmachinist bij Van der FLIER Groep in Winschoten.

Je bent grondzuigmachinist, wat doe je dan precies?

,,Met de machine zuig ik op bouwplaatsen grond weg rond kabels en pijpleidingen. Als je de grond weg moet halen met een graafmachine loop je het risico dat je iets beschadigt. Zelfs als je met de hand schept is dat moeilijk te voorkomen. Als er ergens een kabel beschadigd raakt en een hele wijk zonder stroom zit, worden de mensen daar niet blij van. Met de wagen kan ik heel voorzichtig de grond wegzuigen, waardoor je de meeste schade kan voorkomen.”

Die grondzuiger werkt net als een grote stofzuiger?

,,Ja, eigenlijk wel. Als een hele, hele grote stofzuiger. Ik heb net een nieuwe wagen gekregen, echt een geweldig ding. Zo luxe. Alles zit erop en eraan. Er is een slaapplek, een koelkastje en kachel die ook zonder de motor aan kan. Zeker in de winter is dat aangenaam. Je bent toch de hele dag buiten bezig en dan is het fijn als je even warm kan zitten. Nu ik er zo over nadenk, je zou er ook prima mee kunnen gaan kamperen.’’



Quote Ik heb net een nieuwe wagen gekregen, echt een geweldig ding. Zo luxe Grondzuigmachinist Piet de Vries

Het klinkt echt alsof het ‘jouw’ wagen is. Moet je hem weleens delen?

,,Ik ben in principe de enige die erop rijdt, dus ik zie het wel als ‘mijn’ auto. Ik probeer hem minstens een keer per week te wassen, als het weer het toelaat. Hij moet netjes blijven. Ik ben zeker wel trots als ik er ergens mee de straat in kom rijden. Het is een imposant ding, en echt het nieuwste van het nieuwste op dit gebied. De zuigkracht is veel groter dan die van de wagens waar ik voorheen mee reed. Hoe groot? Dingen tot 85 kilo zuigt hij met gemak op. Als je daar met je arm in klem komt te zitten, moet je langs het ziekenhuis. Voor de veiligheid moeten mensen daarom uit de buurt blijven als ik bezig ben.’’

Wat vind je het leukste aan het werk?

,,Het buiten bezig zijn. En ook het oplossen van problemen. Als er ergens een leiding barst en ze moeten de grond in voor reparaties, dan kom ik opdraven en weet ik nog niet eens hoe ik de klus ga klaren. Ik luister naar de aannemer en bedenk ter plekke een plan.’’

Wat hebben mensen vaak mis over jouw werk?

,,Nou, ze hebben vaak geen idee wat ik doe. De meesten denken dat ik het riool kom leegzuigen. Ook op bouwplaatsen weten aannemers soms niet wat ik kom doen en dan moet ik het zelfs aan hen uitleggen. Het staat nu wel in grote letters op de zijkant van de wagen geschreven, ‘grondzuigen’, misschien dat het in de toekomst helpt.’’

Was dit altijd al je droombaan?

,,Toen ik begon met werken bestond dit systeem nog niet. Ik heb lang gewerkt als kraanmachinist. Daarna bij hetzelfde bedrijf als planner. Maar de hele dag op kantoor was niks voor mij. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat ging de telefoon, verschrikkelijk vond ik het op het laatst. Ik kreeg een burn-out.’’

En toen?

,,Na mijn herstel besloot ik werk te zoeken dat beter bij me past. Ik volgde al een tijdje wat Van der Flier aan het doen was en kende Kor van der Flier een beetje. Ik wist dat ze ook grondzuigers hadden. Toen destijds de eerste grondzuigwagens kwamen vond ik het al wat, zo’n systeem, alleen mijn toenmalige werkgever wilde er geen aanschaffen.

,,Ik ging op gesprek bij Van der FLIER en Kor wilde me graag voor hun salesafdeling hebben. Ik zou een combinatiefunctie krijgen, sales en werk als grondzuigmachinist, maar eigenlijk ben ik toch het meest met de grondzuigmachine op pad.’’

Jij en je wagen zien heel Nederland?

,,En daarbuiten. Ik weet zelden van tevoren waar ik nu weer beland. De ene dag zit ik in Almere, de volgende kan ik in het centrum van Groningen staan, of in Duitsland. Laatst heb ik vijf maanden in België gezeten voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Google. Ik vind het niet erg hoor, dat onderweg zijn. Je komt nog eens ergens. Mijn vrouw vindt het misschien minder, maar dat moet je aan haar vragen.’’

Quote De ene dag zit ik in Almere, de volgende kan ik in het centrum van Groningen staan, of in Duitsland Grondzuigmachinist Piet de Vries

Zie je je collega's eigenlijk wel?

,,We rijden vaak met z'n tweeën op de wagen, maar voor de rest zie ik mijn collega's zelden. Toch is de onderlinge sfeer goed. Ieder kwartaal komen we bij elkaar voor een bespreking. Ook proberen we allemaal vrijdag op kantoor te komen, dan hebben we de kans om even bij te praten. We sluiten de dag altijd af met een kop koffie of een biertje.’’

Wil je dit werk nog lang doen?

,,Ik hoop dat dat kan. Fysiek ben ik nog in goede conditie. Ik ga iedere dag fluitend naar m'n werk. Dit bedrijf is ook een fijne werkgever. Het is ouderwets met elkaar werken voor het beste resultaat. Iedereen zet zich even hard in. Als het moet is de directie ook niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Mooi vind ik dat. Als ik dit werk tot m'n pensioen zou mogen doen, heel graag.’’

