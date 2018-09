Pittige baan: dieven en moordenaars behandelen in de gevangenis

Vacature van de week GZ-psycholoog in de gevangenis, een functie waar je stevig voor in je schoenen moet staan. Detacheringsbureau Maandag zoekt een psycholoog voor meerdere inrichtingen in Noord-Holland. Hij of zij behandelt gedetineerden en helpt hen bij een eventuele terugkeer in de samenleving.

Nederland is in de ban van de arrestatie van Jos Brech, verdacht van de moord op Nicky Verstappen. Bij een mogelijke veroordeling komt hij terecht in een penitentiaire inrichting, waar gevangenen begeleid worden door onder meer psychologen. Detacheringsbureau Maandag heeft een vacature voor een GZ-psycholoog in Noord-Holland.

Wat houdt de functie in? Als GZ-psycholoog in de gevangenis voer je het intakegesprek met de gedetineerde, stel je een diagnose, maak je een behandelplan en voer je de gesprekken. ,,Ze hebben soms een psychische aandoening waar ze hulp bij nodig hebben. Sommige gedetineerden begeleid je bij hun terugkeer in de maatschappij. Als iemand niet vrij komt, help je hem of haar een betere kwaliteit van leven te krijgen in de gevangenis’’, zegt Meike Molenaar van Maandag.

In de functie werk je samen met het team psychologen en andere medische staf en voer je overleg met medewerkers van andere disciplines die werkzaam zijn binnen de inrichting. ,,Vanuit jouw rol geef je advies over medische zaken.’’

Zwaardere criminelen

De kandidaat komt te werken in meerdere gevangenissen in Noord-Holland. ,,In de ene zitten vooral draaideurcriminelen en belastingontduikers, maar in de andere zitten wel de zwaardere misdadigers: mensen die veroordeeld zijn voor moord en dergelijke. Daar moet je mee om kunnen gaan. Een voorkeur aangeven voor de locaties waar je wil werken kan altijd.’’

Wat voor iemand zoeken ze? Een gediplomeerd GZ-psycholoog met BIG-registratie. ,,Het is fijn als je wat ervaring hebt in eenzelfde werkomgeving. Het is een pittige baan, dus je moet stevig in je schoenen staan. We zoeken ook iemand die kritisch is en zelfstandig kan werken. Daarnaast is het belangrijk dat je een bepaald relativeringsvermogen hebt en je werk niet elke dag mee naar huis neemt. Je moet het in je hebben om werk en privé gescheiden te houden.’’

Wat krijg je daarvoor? Een marktconform salaris volgens de betreffende cao. De dienst Justitiële Inrichtingen noemt een minimumsalaris van 3.560 euro bruto per maand en een maximumsalaris van 5.292 euro bruto per maand gebaseerd op een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Alle zakelijke kilometers worden verder vergoed door Maandag en een leaseauto behoort tot de mogelijkheden. Er is ook een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een vast contract.

Positieve verhalen

De functie is ondanks de ruime vergoeding niet makkelijk in te vullen. ,,Mensen lijkt het te zwaar, of ze vinden het eng. Er wordt ook veel van je verwacht, dat is waar. Maar als kandidaten er eenmaal werken, krijgen we eigenlijk alleen maar positieve verhalen terug. Ze vinden het interessant werk waar ze veel van leren. En in deze functie maak je echt een verschil voor de samenleving.’’

Ook wie nog twijfelt, kan in ieder geval contact opnemen. ,,We beginnen altijd met een gesprek bij ons op kantoor in Alkmaar, dan volgt eventueel een sollicitatiegesprek in de gevangenis. Als dat goed gaat, is het ook mogelijk eerst een dagje mee te lopen. Dan zie je hoe het werk in het echt is.’’

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.