‘Plannen tegen discriminatie werkvloer zijn te vaag’

,,We zijn heel erg blij dat de overheid actie onderneemt", wil Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, eerst benadrukken. ,,Maar de doelstellingen zijn niet voldoende meetbaar. Dan kun je niet beoordelen of je op de goede weg zit en of de methodes werken.” Dus moet het ministerie volgens Dooijeweert concrete doelen formuleren. ,,Die mogen ze ook nog bijstellen, maar we moeten wel kunnen meten of de discriminatie op de arbeidsmarkt vermindert.”

Stagediscriminatie

Neem bijvoorbeeld discriminatie bij de werving en selectie van stagiairs. ,,Iedereen ziet dit als een serieus probleem, ook de overheid. Dat willen we met z'n allen aanpakken met de training van het personeel. Het lijkt te helpen als er op de afdeling P&O mensen zitten die zelf weten wat diversiteit is. We hebben onbewust de neiging om onszelf te klonen, daar moeten we ons bewust van zijn. Bedrijven moeten nadenken over hoe ze werven en selecteren.” Wat goed lijkt te werken zijn zogenaamde ‘mystery guests’ die bedrijven controleren op discriminerend gedrag. ,,Die openen letterlijk de ogen", aldus Dooijeweert.

En hoewel er al een heleboel bedrijven bezig zijn met het ontwikkelen van een diversiteitsplan, moet de overheid blijven benadrukken dat ieder bedrijf hier zelf over moet nadenken, vindt Dooijeweert. ,,We hebben daar als College een training voor ontwikkeld voor mensen in het wervings- en selectieproces. Zij moeten onbewuste mechanismes gaan herkennen en bij zichzelf nagaan of ze objectief oordelen.” Volgens de voorzitter van het College moeten er zoveel mogelijk signalen worden verzameld om te kunnen kijken of dit beleid werkt.

Beloningsverschillen

Ook de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen moeten concreet kunnen worden getoetst. ,,Werkgevers moeten alleen objectieve factoren meenemen en niet kijken naar wat het salaris bij een vorige werkgever was. Daardoor kunnen loonverschillen jarenlang blijven door etteren", weet Dooijeweert. ,,Dit soort dingen kun je onderzoeken en daar vervolgens conclusies aan verbinden.”