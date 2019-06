Plezier beleven aan je werk, het kan echt (zelfs als je baan stom is)

Werkgeluk is voor Daisley (47) meer dan een stokpaardje. Naast zijn baan als vice-president van de Europese tak van Twitter presenteert de Brit er een populaire wekelijkse podcast over, Eat, Sleep, Work, Repeat, geeft hij lezingen en reist hij de wereld af om plezier op het werk te bespreken met wetenschappers en werkenden zelf. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek, Plezier in je werk, is hij een paar dagen neergestreken in Amsterdam. En ook al zit zijn agenda bomvol, hij heeft er in het chique Ambassade Hotel - nog steeds - zichtbaar plezier in om over te vertellen.