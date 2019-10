Poepen op het werk durven we niet. Kan dat kwaad?

Naar het toilet moeten we allemaal. Maar als de werk-wc's vies of gehorig zijn, is dat niet altijd een pretje. De grote boodschap doen op het werk is voor velen al helemaal taboe. Maar kan dat eigenlijk kwaad, het een hele werkdag ophouden?

Sommige werknemers vermijden de werk-wc's wanneer ze maar kunnen. Zeventien procent van de Nederlanders gaat – als het even kan – het liefst thuis naar zijn eigen wc. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1086 werkende Nederlanders in opdracht van Acties.nl. Poepen op het werk wordt liever vermeden. 39 procent van de respondenten zegt de grote boodschap weleens te hebben opgehouden onder werktijd.



,,We horen dit inderdaad vaker”, beaamt Marianne Rook, gezondheidsvoorlichter bij de Maag Lever Darm Stichting. ,,Daar zijn verschillende redenen voor. Het kan zijn omdat het toilet niet schoon is, omdat er een taboe heerst of omdat mensen niet voldoende privacy ervaren bij hun wc-bezoek.”

Thuis schoner

Het gebrek aan een schoon toilet is vaak een probleem dat mensen weerhoudt om naar de wc te gaan, blijkt ook uit het onderzoek. 58 procent van de respondenten zegt zich te ergeren aan de algehele hygiëne op het werktoilet. 76 procent zegt dat de wc thuis schoner is dan het toilet op het werk. Vooral vrouwen ondervinden problemen: bijna de helft (48 procent) zegt haar ontlasting op te houden totdat ze thuis is.

,,Een keer ophouden is natuurlijk niet erg”, zegt Rook. ,,Maar wanneer je het voor langere tijd ophoudt, kan er obstipatie ontstaan. Hierdoor kost het meer moeite om te poepen en lukt het alleen door hard te persen. Dat is niet goed.” Daarnaast is het vooral vervelend voor jezelf, zegt ze. ,,Je kunt buikpijn krijgen, kramp en je buik kan gaan rommelen waardoor je je minder goed kunt concentreren op je werk.”

Beroepen buiten de deur

Gewoon gaan dus - maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet ook maag-darm-leverarts Ben Witteman. ,,Het is denk ik een psychologisch effect. Mensen zijn bang om in een omgeving te poepen waar ze niet bekend zijn. Mensen schamen zich voor hun geluid en voor de geur.” Witteman promoveerde ruim dertig jaar geleden en toen al kwam hij uit op de stelling: ‘Om obstipatie te bestrijden moet het toilet op de werkruimte geur- en geluidsdicht zijn.’ Dat geldt nog steeds, weet hij nu.

Zeker voor sommige beroepsgroepen is het een probleem, aldus Witteman. ,,Denk bijvoorbeeld aan mensen die buiten de deur werken. Schilders die bij particulieren thuis naar het toilet moeten, die komen vaak hun ladder niet af.” Op kantoor speelt het minder. ,,De toiletten zitten daar vaak in een kelder of in een gang, dat scheelt.” Toch blijkt uit het onderzoek dat 17 procent weet welke collega hem of haar is voorgegaan op het toilet. En ook ongemakkelijk: zes op de tien ondervraagden verdenkt een of meerdere collega’s ervan dat ze hun handen niet wassen na hun gang naar de wc.

Maar écht schadelijk is het ophouden van je ontlasting niet, denkt ook Witteman. ,,Over het algemeen leidt het niet direct tot problemen. Het is vooral voor jezelf een rotgevoel.” Maar bij mensen die angst hebben, ziet hij wel dat de bekkenbodem spastisch kan worden en niet meer goed kan ontspannen. Zijn belangrijkste tip? ,,Als je klachten hebt, moet je gaan zodra je moet. Het moment dat je aandrang krijgt, moet je juist gebruiken.” Ook op het werk, dus.

