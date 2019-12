Postbezorger geniet van drukke dagen: ‘Als ik bij het depot wegrijd, begint het feestje’

video Kerstbood­schap­pen vliegen de deur uit: hoe Picnic de laatste 14.000 kerstbe­stel­lin­gen wegwerkt

23 december Voor de groeiende websupermarkt Picnic is het de laatste 24 uur voor Kerstmis flink aanpoten geblazen. In de vestigingen in Utrecht wordt alles op alles gezet om de 14.000 kerstbestellingen in de drukste periode van het jaar naar de voordeur te krijgen.