Postbode werkt nu aan tankstations, dé oplossing voor de arbeidsmarkt

Hummel bracht tot 2007 post rond in zijn dorp Voorst. Volgende week gaat hij voor Hamer naar Curaçao om een tankinstallatie te maken. Een totaal andere wereld. ,,Ik had geen zin meer in de zoveelste reorganisatie’’, zegt hij. ,,Ik had 23 jaar voor ‘de post’ gewerkt, maar daarvoor wel gesleuteld in de garage. En ik ben niet bang voor vieze handen.’’