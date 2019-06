Presentator John Williams klust succesvol bij als ondernemer: ‘Ik verander levens’

John Williams is bekend als presentator van tv-programma's als Help, mijn man is klusser , maar is daarnaast ook ondernemer. Hij bedacht een hygiënekit voor reizigers en helpt samen met het UWV mensen met een WW- of Wajonguitkering aan een baan als schoonmaker.

Williams staat met zijn tv-programma’s middenin de samenleving. Of het nu gaat om een klusser die zijn huis niet kan afmaken, een gezin dat financiële problemen kent of mensen met een rampzalige vakantie: de presentator en zijn team schieten te hulp.



Inmiddels probeert hij met zijn bedrijf Mr. John en support van het UWV mensen ook buiten de tv om te helpen, in dit geval aan werk. Een nieuwe stap als ondernemer, die ook past binnen de thematiek van zijn maatschappelijk betrokken televisiewerk.

Hygiënekit

We kennen de RTL-host voornamelijk van televisieprogramma’s als Help, mijn man is Klusser!, Een dubbeltje op zijn kant en SOS: Mijn vakantie is een hel. Vooral in dat laatste programma kreeg de tv-persoonlijkheid te maken met bijzonder onhygiënische taferelen.



Het bleek de aanleiding voor een hygiënekit die Williams als zelfstandig ondernemer op de markt bracht, de Mr. John Travel Hygiëne Kit. Maar daar bleef het niet bij. In samenwerking met het UWV worden inmiddels schoonmakers van zijn zogenoemde Mr. John-team ingezet in vakantieparken.

Momenteel richt Williams zich met zijn bedrijf op twee groepen binnen het UWV-bestand, de Wajong en WW. ,,Ik ben levens van mensen aan het veranderen, ze krijgen een nieuwe kans in de samenleving. Ik zeg ronduit dat men wél op ze zit te wachten. Als je ziet dat iemand boven zichzelf uitstijgt en vervolgens hoort dat ze na hun proefperiode bij een vakantiepark een contract kunnen krijgen, dan geeft dat voldoening. Ja, het willen helpen van anderen, dat zit gewoon in mij’’, zegt hij tegen De Ondernemer.

,,Volgens mij zijn schoonmakers in het verleden niet altijd gewaardeerd en beloond op de manier waarop dat volgens mij wel zou moeten. Er werden mensen uit allerlei landen ingevlogen voor schoonmaakwerk, terwijl Nederlanders langs de kant stonden. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden waren niet altijd goed. In veel gevallen werden bijvoorbeeld reiskosten niet vergoed. Behalve reiskosten, kost het werk schoonmakers ook nog eens reistíjd. Er werd gewoon geen rekening met ze gehouden. Wij proberen dat wel te doen.’’

Flater

Het avontuur van het Mr. John-team bij het UWV heeft voor Williams topprioriteit. Een flater slaan heeft volgens hem directe persoonlijke gevolgen. ,,Want als ik iets doe, dan kan ik niet zomaar even meedoen. Natuurlijk blijft presenteren het belangrijkste, daar verdien ik mijn brood mee en dit is niet mijn corebusiness. Maar ik mag niet op mijn bek gaan. Dat is heel eng, want falen heeft gevolgen voor mij als persoon. Het belangrijkste is dat ik hierin geloof. Wat mijn oma ooit zei: go for it, ga je centjes verdienen, maar zorg voor je omgeving.’’

,,We willen niet zomaar roepen dat je schoonmakers nodig hebt, maar het ook echt menen. Nu we hoogstwaarschijnlijk landelijk gaan opereren (nu is dat nog niet het geval), willen we onze directe aanpak ook niet veranderen. Het wordt gewoon weer uitleggen wat we aan het doen zijn, vragen of mensen in ons team willen komen en gelijk aan de slag gaan.’’

,,Er zijn gesprekken gaande op het hoofdkantoor van het UWV om dit in heel Nederland te doen. Ik wil anderen aansteken, de markt opschudden en de wereld laten zien dat het ook anders kan. Ik ben een sucker voor een movement, daar zit het grote verdienmodel. De rest komt dan later wel.’’

