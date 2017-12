Prijs jezelf gelukkig met een oersaaie baas

Komt jouw baas zijn afspraken na? Doet hij wat hij belooft? Neemt hij verantwoordelijkheid? Durft hij of zij zich kwetsbaar op te stellen? Organiseert hij tegengas? Kun je deze vragen beantwoorden met een ‘ja’? Nou, dan bof je met je leidinggevende!

Volgens het boek Discipline en lef. Hoe leiderschapsteams meer impact krijgen herken je succesvolle leiders - zoals de titel zegt – aan de mate waarin zij gedisciplineerd zijn en lef hebben. Leidinggevenden die hun (eigen) afspraken nakomen, elkaar aanspreken en zich uitspreken, brengen vertrouwen.

Overlevingsmodus

Dat klinkt mooi, maar zou het echt zo simpel werken? Absoluut, zegt Frans Hiddema, oud-directeur van het Oogziekenhuis Rotterdam, een van de vijf geïnterviewden in het boek. En Hiddema weet waar hij het over heeft. Bij zijn aantreden in de jaren 90 verkeerde het Oogziekenhuis in chaos: lange wachtlijsten, een spreekuur dat doorliep tot negen uur ’s avonds, artsen die op het laatste moment besloten vrijaf te nemen. ,,Het ontbrak aan structuur en medewerkers zaten in de overlevingsmodus”, vat hij samen.

Hiddema lapte – samen met zijn financieel directeur Kees Sol – het ziekenhuis op. Hoe? Een van zijn lessen: geef goede en heldere informatie. ,,Wil je een veiligere omgeving creëren, dan moet je de boel standaardiseren en checklisten gebruiken. Dat betekent ook op de operatiekamer: de hiërarchie eruit, de samenwerking erin.”



Zo nodigde hij artsen, anesthesisten en verpleegkundigen uit om in een flight simulator plaats te nemen. ,,Iedereen vindt het spannend en leuk in een cockpit. En: dit is ook de plek waar de dokter niet méér weet dan de verpleegkundige. Een ideale omgeving om te ervaren hoe noodzakelijk duidelijke communicatie is en hoe afhankelijk je van elkaar bent. Gaat iemand zijn eigen gang, dan kan het vliegtuig neerstorten.”



Als je goed geïnformeerd bent, dan worden dingen voorspelbaar, vervolgt hij. ,,Het wordt er niet leuker op, maar je weet wat er gebeurt. Daar worden mensen rustiger van.”

Frans Hiddema: 'Wil je een veiligere omgeving creëren, dan moet je de boel standaardiseren en checklisten gebruiken.'

Onrust

Perry van der Weyden, nu chief information officer bij Rijkswaterstaat, beaamt dat. Rust breng je door niet om de zaken heen te draaien, zegt hij. ,,Ik geef ruimte aan mensen om hun zorgen en bezwaren te uiten. Zo vaak als nodig.” In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat nieuwe medewerkers een 'buddy' krijgen die hen helpt bij allerlei praktische zaken. Het idee hierachter: je moet mensen niet aan hun lot overlaten.



En hij vult aan: ,,Veranderen is mensenwerk. Hardware kan ik overal kopen, goede mensen niet. Die moet je koesteren, anders haken ze af.”



Met die boodschap vindt hij Thecla Bodewes aan zijn zijde. Ze is een van de meest succesvolle zakenvrouwen in een sector waar sowieso weinig vrouwen werkzaam zijn: de maritieme wereld. Waar haar succes op is gestoeld? ,,Ik had het niet gekund zonder mijn jongens,” zegt ze bescheiden. Investeren in een goede relatie met medewerkers én klanten is volgens haar essentieel. ,,We zijn een team. Niemand kan alleen een schip bouwen.”



Daarvoor moet ze blindelings kunnen vertrouwen op haar medewerkers. Dat leidt ertoe dat als zij niet de juiste mentaliteit hebben, dat zij zegt: ga maar een andere baan zoeken. ,,Al ben je nog zo’n goede lasser, als je telkens te laat komt of je loopt er de kantjes vanaf, dan kun je beter vertrekken. Ze mogen van mij alles meenemen tegen kostprijs, maar als ik zie dat iemand iets steelt dan vliegt die er meteen uit.”

Thecla Bodewes: 'We zijn een team. Niemand kan alleen een schip bouwen.'

Waarheid

Ellen Faber, Topvrouw van het jaar 2011 en oud-directeur van onder andere Achmea, vindt het de normaalste zaak van de wereld om mensen aan te spreken als bepaald gedrag niet door de beugel kan. Toch is dat iets wat we in Nederland niet bepaald gewend zijn. ,,Weinig mensen die de waarheid zeggen, belanden aan de top. Zij worden gezien als confronterend en bedreigend.”

Leidinggevenden staan soms onvoldoende open voor andermans inbreng omdat ze dat te bedreigend vinden, zegt ook Peter van Uhm, de voormalig hoogste baas van de strijdkrachten. ,,De grootste valkuil van de baas is zijn ego. Hij handelt alsof de hele organisatie om hem draait, maar beseft niet dat hij met zijn gedrag juist het hele team en bedrijf verzwakt.”

Goede leiders organiseren volgens Van Uhm tegengas, een bedrijfscultuur waar mensen zich senang voelen om kritiek te uiten of hun vraagtekens ergens bij te zetten, zo vindt hij. En hij zegt: ,,Discipline betekent voor mij: je dienend opstellen, je afspraken nakomen, je verantwoordelijk gedragen en je rol en functie serieus nemen.”

Peter van Uhm: 'De grootste valkuil van de baas is zijn ego.'

Natuurlijk wegen die zaken extra zwaar in een organisatie als het leger. Máár ze zijn net zo goed goud waard in de organisaties waar de meesten van ons werken, reageren Etienne van Oosten en Jeanette Harmsen van leiderschapsbureau United Talent.

,,Juist in deze tijd, waarin onzekerheid troef is, is het nodig dat mensen weten wat ze aan elkaar hebben.”

Hiddema, de oud-directeur van het Oogziekenhuis, bevestigt dat: hij had niet gekund zonder zijn financieel directeur Kees Sol. ,,We gingen niet voor eigen succes, maar voor het succes van het ziekenhuis.”