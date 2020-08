Prinsjesdag: lagere belasting voor burger en mkb, zzp’er krijgt opnieuw minder aftrek

In ruil voor deze maatregel wordt de arbeidskorting voor een totaalbedrag van 500 miljoen verhoogd, waar alle werkenden van profiteren. Daarnaast daalt het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting met circa 0,2 procentpunt. Ook dit kost een half miljard. Omdat zzp’ers van beide tegenmaatregelen meeprofiteren, gaan zij er onder de streep niet op achteruit, terwijl werknemers in loondienst er juist wat op vooruitgaan.

Dat is volgens Haagse bronnen de uitkomst van de onderhandelingen over de begroting voor komend jaar. Vorig jaar besloot het kabinet al de zelfstandigenaftrek stapsgewijs te verlagen van 7280 euro naar 5000 euro in 2028. Daar wordt nog een schep bovenop gedaan, waardoor de aftrek uiteindelijk daalt naar circa 3200 euro. Het fiscale verschil tussen zelfstandigen en werknemers wordt daardoor kleiner.

Winstbelasting mkb omlaag

Behalve burgers komt het kabinet ook het midden- en kleinbedrijf tegemoet. Het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting, nu nog voor winsten tot 200.000 euro, gaat omlaag van 16,5 naar 15 procent. Bovendien wordt deze belastingschijf de komende jaren stapsgewijs verhoogd, zodat uiteindelijk ook winsten tot 400.000 euro onder dit lagere tarief vallen.

Voor elke euro winst die bedrijven daarbovenop nog maken, blijft het vpb-tarief van 25 procent gelden. De geplande verlaging van dit normale tarief naar 21,7 procent is definitief van de baan, wat vooral nadelig is voor grote bedrijven.

Robbertje

Afgelopen week is door de regeringspartijen een stevig robbertje gevochten over de winstbelasting, waarvan eerder was afgesproken dat die zou gaan dalen, als compensatie voor het niet afschaffen van de dividendbelasting. De VVD stond open voor het op peil houden van de vpb, zolang de opbrengst van dat besluit maar ten goede zou blijven komen van het bedrijfsleven. Dat lijkt te gaan gebeuren. Volgens een betrokkene wordt er twee miljard euro vrijgemaakt voor verruiming van de investeringsaftrek. Bedrijven die investeren lopen daardoor minder risico dat ze dit geld kwijtraken.

Tegelijkertijd neemt het kabinet een aantal maatregelen om fiscale constructies door bedrijven tegen te gaan. Volgens een ingewijde gaat het om ‘vele honderden miljoenen’ en is geput uit de aanbevelingen van de commissie-Ter Haar, die voor de zomer het kabinet een zevental voorstellen deed om belastingontwijking tegen te gaan.

Eerder werd al bekend dat de regeringspartijen het eens zijn geworden over een derde steunpakket, dat waarschijnlijk vrijdagmiddag wordt gepresenteerd. De maatregelen gaan in op 1 oktober en lopen tot 1 juli 2021. Het derde pakket is wel soberder dan de eerste twee pakketten, al zijn oppositiepartijen, vakbonden en werkgevers het daar niet mee eens.

Het kabinet maakt met Prinsjesdag ook geld vrij om zorgverleners volgend jaar weer een incidentele bonus te geven. Ook wordt in de begroting ruimte gemaakt om de werkdruk in de zorg te verlagen.

