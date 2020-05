Privacy werknemer zwaar onder druk door corona: ‘We willen hier geen Chinese toestanden’

‘Kijk uit voor eenheids­worst: help de kleine onderne­mers deze crisis te overleven’

4 mei Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking Druk. Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Wekelijks schrijft hij een column voor deze nieuwssite. Vandaag: een duivels dilemma.