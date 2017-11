Problemen met je nieuwe baas? Zo los je dat op

Een nieuwe baas, menig werknemer wordt er radeloos van. Was die oude zo perfect? Nee, natuurlijk niet, maar daar wist je tenminste waar je aan toe was. Het bekende geeft ons houvast.

Wie weet hoe die nieuwe is. Straks is het een tiran die eist dat je tot ver na vijven achter je bureau geplakt zit. Iemand waar je nul komma nul raakvlakken mee hebt. Of iemand die jouw werk totaal niet begrijpt. Misschien vindt hij of zij je nog wel vervangbaar ook.

Word je al kortademig van het vooruitzicht? Geen paniek: voor elk mogelijk obstakel dat je met een nieuwe leidinggevende kan treffen, is er ook een oplossing, zo stelt talent manager Richard Moy voor het Amerikaanse carrièreplatform The Muse.

Probleem 1: Jullie houden er ieder andere werkuren op na

Jij klapt om vijf uur precies je laptop dicht, maar dan komt je nieuwe baas pas op stoom. Zij zit er nog terwijl jij thuis al aan de piepers zit. Je ziet haar wel kijken als jij al richting lift gaat, terwijl zij nog even een nieuw dossier pakt.

Dit probleem kan zich ook ’s ochtends voordoen. Jij hebt altijd nog honderd dingen te doen voor je aan je werk toekomt of bent gewoon geen ochtendmens, dus je begint om kwart over 9. Of om half 10, als het verkeer tegenzit. Je baas daarentegen staat op met het ochtendgloren, of nog eerder. Voordat er ergens een haan begint te kraaien, heeft hij al z’n mailtjes al gecheckt en een nieuw rapport geschreven. Je ziet hem wel kijken, als je binnenkomt en een geeuw probeert te onderdrukken.

Hoe los je dit op?

Als je gewoon je uren maakt, hoeft dit geen probleem te worden. ,,Benader je leidinggevende in een mailtje over de kwestie, of noem het even als je toch langs moet voor iets anders", raadt Moy aan. Vraag je baas simpelweg of er een tijdspanne is waarbinnen je verwacht wordt op je plek te zitten. Zo ja, dan beloof je er te zijn of overleg je over de mogelijkheden. Is er geen verwachte werktijd? Dan zeg je als vroege beginner dat je in de ochtend meer gedaan krijgt en dus liever eerder komt en ook eerder weggaat. Als late starter zeg je dat je later op stoom bent, maar ook later weggaat.

Probleem 2: jullie karakters botsen

Je nieuwe baas is groot fan van het Nederlands levenslied, terwijl jij de hele dag Amerikaanse hiphop luistert. Of jij bent verslaafd aan sushi, terwijl je nieuwe leidinggevende rauwe vis maar eng vindt. Geen probleem natuurlijk, maar waar moet je in hemelsnaam over praten als je elkaar bij de koffieautomaat treft? De stilte kan zo pijnlijk worden, dat je je afvraagt of je baas jou niet liever zou vervangen door iemand waar hij of zij wel wat mee gemeen heeft.

Hoe los je dit op?

Als jullie op persoonlijk vlak gewoon geen klik hebben, hoeft dit je positie op het werk niet schaden. Niemand is immers hetzelfde. ,,Doe vooral niet te veel je best om vriendjes te worden met je nieuwe leidinggevende", zegt Moy. Zolang de werkrelatie goed is, kun je het beste leren accepteren dat hij of zij niet je grote vertrouweling wordt. Voor kwesties buiten het werk moet je bij iemand anders zijn. Gezien het feit dat het je baas is, is dat misschien maar beter ook.

Probleem 3: Je baas begrijpt totaal niet wat je functie eigenlijk inhoudt

Stel je voor, je nieuwe baas kijkt over je schouder mee en zegt doodleuk: ,,Ik begrijp niet waarom je hier nu zoveel tijd aan kwijt bent." Dit terwijl hij er pas een week rondloopt en totaal geen idee heeft hoe het er bij jullie aan toe gaat. Laat staan dat hij weet hoe moeilijk en veeleisend jouw baan is.

Hoe los je dit op?

Waarschijnlijk komt de stoom uit je oren en wil je iedereen vertellen wat een hork je nieuwe baas is. Maar dat het lijkt alsof je werk zo moeiteloos gaat, is eigenlijk een compliment voor jou. Jij laat het makkelijk lijken. Dus adem in, adem uit, en leg je baas rustig uit waar je mee bezig bent.

Volgens Moy is dit probleem het best op te lossen door het voor te zijn. ,,Als je een nieuwe leidinggevende krijgt, wacht dan niet tot die persoon naar jou toe komt. Neem het initiatief en vertel hoe een typische week er voor jou uitziet. Niet alleen krijgt je baas meer begrip en waardering voor wat je doet, maar ook ziet hij of zij zo of je misschien niet te veel op je bordje neemt. Als dat zo is, kan je baas helpen het aantal taken te verminderen."

Tot slot is er volgens Moy één ding wat je nooit moet doen: veronderstellen dat de nieuwe werkrelatie die je aangaat gedoemd is te falen. Als je met een knoop in je maag hem of haar voor het eerst de hand schudt, bedenk dan: misschien is dit wel iemand die van grote waarde kan zijn voor jou en je carrière.