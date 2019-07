Product owner Erik: ‘Ik zie mezelf dit type werk voorlopig nog wel doen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Erik Vrieling (40), product owner bij IT-bedrijf Numa.

Hoe leg je uit wat je precies doet als je bijvoorbeeld in de kroeg staat?

,,Dan vertel ik dat ik de schakel ben tussen een opdrachtgever en een ontwikkelteam. Ik achterhaal wat een opdrachtgever precies wil en vertaal dit samen met het ontwikkelteam naar user story’s, oftewel naar hoe de gebruiker het gaat gebruiken. Vervolgens maak ik samen met het team een planning.”

Dit is nog steeds wat vaag. Als je het nu écht simpel moet uitleggen?

,,Ik zorg ervoor dat de wens van de klant goed wordt vertaald naar bijvoorbeeld functionaliteit in een website of een app. Maar ik kan als product owner bijvoorbeeld ook worden ingezet bij de digitalisering van processen. Of bij het oplossen van problemen binnen een systeem. Ik zorg er dus simpel gezegd voor dat in een korte periode nieuwe producten worden opgeleverd of problemen worden opgelost.”

Is dit je droombaan?

,,Mijn droombaan is opdrachtgevers helpen en dat is wel wat ik nu doe. Dus je kunt sowieso zeggen dat ik hier goed op mijn plek zit.”



Zie je het jezelf doen tot aan je pensioen?

,,Ik weet niet of deze functie blijft bestaan, om de zoveel tijd verandert de visie op hoe producten het beste ontwikkeld kunnen worden. Waarschijnlijk vinden we over een paar jaar een andere methode van product ontwikkeling weer interessant en dan heet het allemaal weer anders. Maar ik zie mezelf dit type werk voorlopig nog wel doen.”

Je werkt op locatie bij verschillende opdrachtgevers, vind je het niet vervelend om steeds op een andere plek te zitten?

,,Dat is een bewuste keuze geweest. Ik vind het juist interessant om veel onderweg te zijn want op deze manier kom ik veel verschillende bedrijfsculturen tegen.”

Voel je dan wel aansluiting bij collega’s op die locaties?

,,Ik heb nu al vier jaar dezelfde opdrachtgever, de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, en zie mezelf inmiddels echt als onderdeel van het team. Omdat ik rustig van karakter ben, flexibel en begripvol kan ik altijd wel snel landen bij nieuwe opdrachtgevers.”

Niet geheel onbelangrijk: hoe smaakt de koffie bij je huidige opdrachtgever?

,,Ik drink zelf geen koffie, maar we hebben automaten met een breed assortiment. Volgens mij zijn mijn collega’s daar wel enthousiast over.”

Je ziet je Numa-collega’s eens per maand: hoe is de sfeer in het team?

,,Hoewel we elkaar maar een keer per maand bij de Numa bespreking zien, is de sfeer heel goed. We hebben allemaal verschillende expertises maar wel hetzelfde DNA en daarom klikt het goed. Als we samenkomen doen we altijd ideeën op bij elkaar die we dan bij onze eigen opdrachtgevers kunnen toepassen.”

Hoe gaat dat als er een nieuwe collega bij komt?

,,Bij Numa wordt een nieuwe werknemer altijd gekoppeld aan een collega, die hem of haar dan gaat coachen. We begeleiden iedereen bij de eerste paar opdrachten voordat diegene zelfstandig op pad gaat. Het is niet van: hier is je eerste opdracht, ga maar aan de slag en veel succes.”

