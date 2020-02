Productspecialist Roy (23) weet alles over seksspeeltjes: ‘Mijn vrienden vragen mij om advies’

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: productspecialist Roy Tolner (23) bij EasyToys, een webshop voor seksspeeltjes.

Moet je vaak uitleggen wat je precies doet?

,,Ik moet weleens uitleggen wat ik doe, ja. Een productspecialist bij EasyToys weegt en meet de producten, vult alle gegevens over het product in en schrijft er een passende producttekst bij.”



Daar krijg je vast vragen over op verjaardagen.

,,Meestal krijg ik de vraag of ik alle seksspeeltjes zelf test. Dat is niet zo. Alle producten die wij verkopen, komen wel bij ons team langs. Maar alleen als het niet duidelijk is hoeveel standen een product heeft, haal je ‘m uit de verpakking en leg je je hand eromheen om het te voelen.”



Vind je het niet gek om in deze industrie te werken?

,,Toen ik net begon vond ik het werk wel spannend, maar na een tijdje kijk je niet meer op van al die vibrators en wordt het werk normaal. Je krijgt veel verschillende toys op je bureau. Vibrators, lingerie, speeltjes voor koppels, extreme BDSM-dingen. Mij verbaast dit inmiddels niet meer zo, ik ben het inmiddels gewend.”



Maar er wordt vast weleens raar opgekeken als je over je werk vertelt.

,,Mijn omgeving doet weleens lacherig over mijn werk. Maar er is ook vaak interesse, mijn vrienden willen graag weten welke toy het beste bij hen past. Dan moet ik natuurlijk eerst weten waarvoor ze het willen gebruiken en wat ze zelf het prettigst vinden. Op basis daarvan geef ik ze dan gerust advies.”



Gebruik je de kennis ook weleens voor in je eigen slaapkamer?

,,Sommige dingen zijn wel handig om te weten, maar meer zodat ik advies kan geven aan vrienden. In mijn eigen leven doe ik er niet zo veel mee.”



Hoe leuk het ook klinkt; net als iedereen heb jij vast ook weleens geen zin in je werk.

,,Klopt. Ik ben niet fan van alle producten, vrouwenlingerie is bijvoorbeeld niet echt mijn ding. Ik zie niet altijd wat nou het verschil is tussen een catsuit en een body. Ook ben ik niet zo fan van de dilator, dat is een buisje dat je in je plasbuis inbrengt. Daar krijg ik soms de kriebels van. Maar er zijn mensen die dit leuk vinden, dus je probeert het objectief te bekijken.”



En dat lukt je goed?

,,Uiteindelijk werken we in een hele beschaafde en normale industrie. Ik zie het als normaal werk. Maar je leert wel veel over allerlei fetisjen en vreemde seksstandjes, dat maakt het dan weer bijzonder.”



Had je ooit gedacht dat je dit werk zou gaan doen?

,,Nee, absoluut niet. Ik kom uit de horeca en ben opgeleid tot zelfstandig werkend kok. Tegelijkertijd was ik naast mijn werk in de horeca een eigen bedrijf begonnen en werkte ik als freelance tekstschrijver. Op die manier ben ik hier binnen gekomen als productredacteur. Inmiddels werk ik hier al anderhalf jaar en heb het heel goed naar mijn zin.”



Je blijft nog wel even.

,,Ik denk het wel. We zijn een spannend en jong bedrijf. Mijn oudste collega op de marketingafdeling is nog geen 35 jaar. Dat maakt het erg gezellig. Daarnaast zijn er hier genoeg doorgroeimogelijkheden, maar daar ben ik nog niet echt mee bezig. Voorlopig zit ik op deze plek nog goed.”



Wat staat de komende week op de planning?

,,De Huishoudbeurs. Vorig jaar stond ik er ook en toen was het een groot feest. Het is heel leuk om alle toys uit te stallen. We zijn natuurlijk een webshop en dan weten mensen niet hoe groot alles eigenlijk is. Bij de beurs kunnen ze alles zien en voelen. We geven geen demonstraties, maar je mag wel aan de producten voelen.”



